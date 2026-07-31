Redmi K100 Pro: Präsentation und technische Daten enthüllt

Redmi, einer der führenden Smartphone-Hersteller, hat das offizielle Präsentationsdatum und die wichtigsten Funktionen seines neuen Flaggschiffs, dem Redmi K100 Pro, bekannt gegeben. Laut ixbt.com hat das fortschrittliche Gadget der nächsten Generation bereits die Aufmerksamkeit der Nutzer mit seinem rekordverdächtigen Akku, der Ladegeschwindigkeit und der hohen Leistung auf sich gezogen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Basierend auf einem Werbeflyer auf der Seite des Smart Digital Products Research Center im sozialen Netzwerk Weibo ist die Präsentationsveranstaltung des neuen Flaggschiffs für den 11. August um 19:00 Uhr Ortszeit angesetzt. Dieses Gerät entwickelt sich zu einem der meistdiskutierten Mobilgeräte in der Tech-Welt.

Design und Äußeres

Dem veröffentlichten offiziellen Poster zufolge behält das neue Smartphone den allgemeinen Designstil seines Vorgängers, des Redmi K90 Pro Max, bei. Auf der Rückseite sind traditionell ein Dreifach-Kameramodul und ein zusätzlicher Lautsprecher der bekannten Marke Bose zu sehen.

Zudem war das neue dunkelrote Gehäuse des Geräts eine der wichtigsten visuellen Änderungen. Insider betonen, dass diese Farbe an den Cherry Red-Ton erinnert, der voraussichtlich in der kommenden iPhone 18 Pro-Linie vorgestellt wird.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Zuvor wurde dieses Flaggschiff in der Geekbench-Testdatenbank registriert. Demnach wird das Smartphone mit einem modernen Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor und bis zu 16 GB RAM ausgestattet sein. Dies sorgt selbst bei den anspruchsvollsten Apps und Spielen für hohe Geschwindigkeit.

Einer der beeindruckendsten Aspekte des Geräts ist sein Akku. Nach vorläufigen Daten wird das Redmi K100 Pro mit einem riesigen 8500 mAh Akku ausgestattet sein. Dieser lässt sich dank 100 W Schnellladetechnologie in kurzer Zeit aufladen.

Auch Display und Optik kamen nicht zu kurz. Das Smartphone wird voraussichtlich mit einem Bildschirm mit bis zu 185 Hz Bildwiederholrate und einem 200 MP Hauptkamerasensor ausgestattet sein, was eine wichtige Neuerung für mobile Fotografie-Enthusiasten darstellt.