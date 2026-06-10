Justin Ernest investiert 400 Mio. $ in Start-ups ohne traditionelle Fonds

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Justin Ernest investiert 400 Mio. $ in Start-ups ohne traditionelle Fonds

Im vergangenen Jahr stellte Justin Ernest eine erhebliche Lücke auf dem Venture-Capital-Markt fest: Family Offices und kleine institutionelle Investoren wollten zwar in die am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz investieren, konnten jedoch nicht in deren Aktionärsregister aufgenommen werden. Ernest, der bei Playground Global mehr als fünf Jahre lang in Deep-Tech-Bereiche investiert und Kapital beschafft hat, war überzeugt, dass er dieses Problem über seine Kontakte lösen kann. Wie Techcrunch.com berichtet .

Die Auflegung eines neuen Venture-Fonds dauert in der Regel 12 bis 18 Monate. Um keine Zeit zu verlieren, nutzte Ernest sein Netzwerk, um Anteile an hochkarätigen Unternehmen in späten Phasen zu erwerben. Er bot diese Deals rund 30 kleinen Investoren über Special Purpose Vehicles (SPVs) an. Ein SPV fungiert als separater Fonds für jedes Deal, wodurch Investoren Anteile an einer Struktur erwerben, die die Aktien direkt hält.

In den letzten 12 Monaten hat seine Firma Sabertooth VC fast 400 Millionen Dollar in 10 große Unternehmen investiert, darunter Anthropic, Anduril, Databricks, PsiQuantum und SpaceX. Ernest schreibt Schecks in Höhe von 10 Millionen bis 275 Millionen Dollar und beteiligt sich an Finanzierungsrunden, die offiziell von den Unternehmen genehmigt wurden. Dies verschafft ihm erhebliches Vertrauen und Ansehen und hebt ihn von anderen Vermittlern auf dem Markt ab.

Obwohl es viele Firmen wie Sabertooth VC gibt, heben sich Ernests technische Expertise und seine Beziehungen zu Investoren ab. So empfahl beispielsweise PsiQuantum, ein Start-up mit einer Bewertung von 7 Milliarden Dollar, Investoren, die einsteigen wollten, über Sabertooth zu arbeiten. Solche Empfehlungen dienen kleineren Partnern als Sicherheitsgarantie, während Giganten wie Anthropic und Anduril gegen nicht autorisierte SPVs vorgehen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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