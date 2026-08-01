USA schlagen radikale Vereinfachung der Raumfahrt-Lizenzierung vor

Das US-Verkehrsministerium hat vorgeschlagen, den Lizenzierungsprozess für kommerzielle Raumfahrtstarts, Wiederkehren von Raumfahrzeugen und den Bau von Raumflughäfen von den Anforderungen von 13 Bundesgesetzen, einschließlich des National Environmental Policy Act (NEPA), auszunehmen. Laut ixbt.com erklärte die Behörde, diese Verfahren seien zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, des Eigentumsschutzes und der nationalen Interessen nicht mehr erforderlich, und ihre Abschaffung werde das Lizenzierungsverfahren erheblich beschleunigen. Dies berichtet Ixbt.com unter Berufung darauf.

Diese Initiative basiert auf einer Dekret des US-Präsidenten vom August 2025, das darauf abzielt, administrative Hürden in der kommerziellen Raumfahrt abzubauen. Das Verkehrsministerium stützte sich zudem auf ein Urteil des US Supreme Court aus dem Jahr 2025, das die Anwendung von NEPA-Vorschriften ausschließlich auf die direkten Folgen des zu prüfenden Projekts beschränkte. Der Entwurf wurde am 30. Juli veröffentlicht, gefolgt von einer 30-tägigen öffentlichen Konsultationsphase.

Öffentliche Diskussion und Branchenreaktion

Nach den Beratungen wird die US-Luftfahrtbehörde FAA alle eingegangenen Einwände und Vorschläge prüfen und die endgültige Fassung des Dokuments annehmen. Vertreter der Raumfahrtindustrie begrüßten diese Initiative. Ihrer Ansicht nach erfordern Umweltverträglichkeitsprüfungen und spezielle Berichte oft viel Zeit und Geld, dienen in der Praxis jedoch nie als Grund für die Ablehnung von Projekten.

Der Branchenverband Commercial Space Federation erklärte, dass die erwarteten Änderungen den Lizenzierungsprozess beschleunigen und eine Erhöhung der kommerziellen Flüge entsprechend der wachsenden Nachfrage ermöglichen werden. Gleichzeitig kritisierten Umweltorganisationen die Initiative scharf.

Bedenken der Umweltorganisationen

Experten weisen darauf hin, dass nicht nur NEPA, sondern auch die Auswirkungen des Endangered Species Act sowie der Gesetze für sauberes Wasser und saubere Luft geschwächt werden sollen. Beispielsweise führt das Center for Biological Diversity Rechtsstreitigkeiten über einen Ländertausch in der Nähe des SpaceX -Raumflughafens Starbase in Texas.

Vertreter dieser Organisation warnen, dass der Wegfall von Umweltauflagen die Möglichkeiten zum Schutz von Naturgebieten bei der Entwicklung kommerzieller Raumfahrtinfrastruktur ernsthaft schwächen könnte.