Milan plant die Rückkehr von Brahim Diaz und könnte Rafael Leao verkaufen

·8·Sport
Milan plant die Rückkehr von Brahim Diaz und könnte Rafael Leao verkaufen

Der italienische Verein Milan erwägt ernsthaft, seinen ehemaligen Spieler Brahim Diaz in den San Siro zurückzuholen, um den Kader zu verstärken und die Probleme im Angriff zu lösen. Berichten von Calciomercato und Corriere della Sera zufolge hat das Team den marokkanischen Spieler als Hauptkandidaten für die Position des offensiven Mittelfeldspielers auserkoren. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Rossoneri wollten zunächst Konstantinos Karetsas verpflichten, aber der Transfer kam nicht zustande und der Spieler wechselte für 33 Millionen Euro zu Borussia Dortmund. Danach konzentrierte sich die Vereinsführung von Milan auf andere Alternativen. Obwohl auch Ethan Nwaneri und Matias Soule im aktuellen Transferfenster gehandelt wurden, ist Brahim Diaz zur obersten Priorität geworden.

Brahim Diaz' Bedeutung für Milan

Während seiner früheren Station absolvierte Brahim Diaz 124 Spiele für Milan, erzielte 18 Tore und gab 15 Vorlagen. Zudem gewann er 2022 mit dem Team den Scudetto. Experten betonen, dass die schnelle Eingewöhnung des Spielers an die italienische Meisterschaft und seine Vertrautheit mit dem Clubsystem seine Rückkehr zu einer idealen Entscheidung machen.

Berichten zufolge läuft der aktuelle Vertrag des Spielers bei Real Madrid bis 2027. Zuvor hatte auch Juventus Interesse an dem marokkanischen Spielmacher gezeigt, zog es dann aber vor, sich auf Kerim Alajbegovic von Bayer Leverkusen zu konzentrieren. Die Vereinsführung von Milan muss zügige Verhandlungen mit dem Madrider Club führen, um den Transfer abzuschließen.

Die Situation um den Transfer von Rafael Leao

Veränderungen im Verein und der Hauptfokus richten sich auf die Zukunft des Offensivstars Rafael Leao. Der portugiesische Stürmer hat erklärt, dass er nach einer siebenjährigen Karriere bei Milan bereit für neue Herausforderungen ist. Obwohl der Spieler zunächst in die englische Premier League oder La Liga wechseln wollte, erwägt er mangels konkreter Angebote aus diesen Ligen einen Wechsel in die Türkei.

Derzeit gilt Galatasaray als Hauptanwärter auf die Verpflichtung des Spielers und garantiert die Teilnahme an der Ligaphase der Champions League. Leao hat positiv auf dieses Angebot reagiert, fordert jedoch ein zweistelliges Millionengehalt pro Jahr. Milan hingegen beabsichtigt, den Spieler nur über einen direkten Transfer zu verkaufen.

Derzeit sind Milan und Galatasaray noch ein Stück davon entfernt, eine Einigung über den Marktwert des Spielers und seine hohen Gehaltsforderungen zu erzielen. Es wird erwartet, dass die Parteien die Verhandlungen während des restlichen Transferfensters fortsetzen, um alle Details zu klären.

MilanBrahim DiazRafael LeaoReal MadridGalatasaray
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Hansi Flick bedauert den Abschied von Marcus RashfordHansi Flick bedauert den Abschied von Marcus RashfordHeute, 18:52«London-Derby»: Tottenham schlägt Chelsea in der 90.+2. Minute«London-Derby»: Tottenham schlägt Chelsea in der 90.+2. MinuteHeute, 18:03Real Madrid und Vinicius Junior setzen Gespräche über Vertragsverlängerung fortReal Madrid und Vinicius Junior setzen Gespräche über Vertragsverlängerung fortHeute, 17:54Tottenham feiert dramatischen Testspielsieg gegen ChelseaTottenham feiert dramatischen Testspielsieg gegen ChelseaHeute, 17:54Newcastle verschiebt Angebot für Tottenham-Mittelfeldspieler bis AugustNewcastle verschiebt Angebot für Tottenham-Mittelfeldspieler bis AugustHeute, 17:39Andijon-Test: Überstehen die Löwen das Feuer in der Bobur Arena?Andijon-Test: Überstehen die Löwen das Feuer in der Bobur Arena?Heute, 17:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“