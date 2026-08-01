Milan plant die Rückkehr von Brahim Diaz und könnte Rafael Leao verkaufen

Der italienische Verein Milan erwägt ernsthaft, seinen ehemaligen Spieler Brahim Diaz in den San Siro zurückzuholen, um den Kader zu verstärken und die Probleme im Angriff zu lösen. Berichten von Calciomercato und Corriere della Sera zufolge hat das Team den marokkanischen Spieler als Hauptkandidaten für die Position des offensiven Mittelfeldspielers auserkoren. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Rossoneri wollten zunächst Konstantinos Karetsas verpflichten, aber der Transfer kam nicht zustande und der Spieler wechselte für 33 Millionen Euro zu Borussia Dortmund. Danach konzentrierte sich die Vereinsführung von Milan auf andere Alternativen. Obwohl auch Ethan Nwaneri und Matias Soule im aktuellen Transferfenster gehandelt wurden, ist Brahim Diaz zur obersten Priorität geworden.

Brahim Diaz' Bedeutung für Milan

Während seiner früheren Station absolvierte Brahim Diaz 124 Spiele für Milan, erzielte 18 Tore und gab 15 Vorlagen. Zudem gewann er 2022 mit dem Team den Scudetto. Experten betonen, dass die schnelle Eingewöhnung des Spielers an die italienische Meisterschaft und seine Vertrautheit mit dem Clubsystem seine Rückkehr zu einer idealen Entscheidung machen.

Berichten zufolge läuft der aktuelle Vertrag des Spielers bei Real Madrid bis 2027. Zuvor hatte auch Juventus Interesse an dem marokkanischen Spielmacher gezeigt, zog es dann aber vor, sich auf Kerim Alajbegovic von Bayer Leverkusen zu konzentrieren. Die Vereinsführung von Milan muss zügige Verhandlungen mit dem Madrider Club führen, um den Transfer abzuschließen.

Die Situation um den Transfer von Rafael Leao

Veränderungen im Verein und der Hauptfokus richten sich auf die Zukunft des Offensivstars Rafael Leao. Der portugiesische Stürmer hat erklärt, dass er nach einer siebenjährigen Karriere bei Milan bereit für neue Herausforderungen ist. Obwohl der Spieler zunächst in die englische Premier League oder La Liga wechseln wollte, erwägt er mangels konkreter Angebote aus diesen Ligen einen Wechsel in die Türkei.

Derzeit gilt Galatasaray als Hauptanwärter auf die Verpflichtung des Spielers und garantiert die Teilnahme an der Ligaphase der Champions League. Leao hat positiv auf dieses Angebot reagiert, fordert jedoch ein zweistelliges Millionengehalt pro Jahr. Milan hingegen beabsichtigt, den Spieler nur über einen direkten Transfer zu verkaufen.

Derzeit sind Milan und Galatasaray noch ein Stück davon entfernt, eine Einigung über den Marktwert des Spielers und seine hohen Gehaltsforderungen zu erzielen. Es wird erwartet, dass die Parteien die Verhandlungen während des restlichen Transferfensters fortsetzen, um alle Details zu klären.