Das Schicksal von Marcus Rashford, der auf Leihbasis im Camp Nou Stadion spielte, ist besiegelt. Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick gab offen zu, dass der Klub sich geweigert hat, den Stürmer der englischen Nationalmannschaft fest zu verpflichten, und dass der Spieler dem Team in Zukunft fehlen wird. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie die Manchester Evening News berichten, beschlossen die Katalanen, die 26-Millionen-Pfund-Kaufoption für den 28-jährigen Flügelspieler nicht zu ziehen. Stattdessen verpflichteten die Blaugrana den Newcastle-Spieler Anthony Gordon für rund 70 Millionen Pfund, um ihre Offensivabteilung zu verstärken.

Flicks warme Worte über den Spieler

Hansi Flick erklärte diese Entscheidung am Freitagabend auf einer Pressekonferenz nach einem Testspiel gegen Birmingham City. Der deutsche Fachmann verbarg nicht seine große Wertschätzung für die Fähigkeiten und menschlichen Qualitäten des englischen Fußballers.

“Ich schätze die Zusammenarbeit mit Marcus sehr,” sagte Flick. “Manchmal kann man nicht vorhersagen, was mit Leihspielern passiert. Ich verstehe, dass unsere finanzielle und Kadersituation dafür nicht einfach ist. Aber er ist ein fantastischer Spieler und ein wunderbarer Mensch. Ich denke, die Mannschaft wird ihn vermissen, ich werde ihn auch vermissen, aber so ist das Leben und wir müssen es akzeptieren.”

Saisonrückblick und Abschied

In der vergangenen Saison bestritt Marcus Rashford 49 Spiele für Barcelona in allen Wettbewerben, erzielte dabei 14 Tore und gab 11 Vorlagen. Er hatte sich zu einer der Schlüsselfiguren in der katalanischen Offensive entwickelt.

Als klar wurde, dass die Zusammenarbeit mit dem Klub nicht fortgesetzt wird, bedankte sich der Stürmer am Donnerstag offiziell über seine Instagram-Seite bei der Mannschaft und ihren Fans.

“Ich möchte mich bei allen im Verein bedanken, die meine Zeit hier zu einer positiven und unvergesslichen Erfahrung gemacht haben,” schrieb Rashford. “Ich habe jeden Moment genossen und nehme viele besondere Erinnerungen mit. Ich wünsche dem Verein und allen Fans viel Glück für die kommende Saison. Visca el Barca!”