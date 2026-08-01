Warum die Verwendung eines einzelnen DDR5-Speichermoduls gar nicht so schlecht ist

In letzter Zeit zwingt der drastische Preisanstieg bei PC-Komponenten Nutzer dazu, nach verschiedenen Wegen zu suchen, um das Budget zu schonen. Eine solche Methode besteht darin, beim Bau eines Gaming-PCs nur ein einziges DDR5-RAM-Modul anstelle von zweien zu verwenden. Experten von Tom’s Hardware haben getestet, wie sich dieser Ansatz auf die Spieleleistung auswirkt, und die Ergebnisse fielen weitaus besser aus als erwartet, berichtet Ixbt.com .

Testergebnisse und Leistung

Es stellt sich heraus, dass die Installation eines einzelnen DDR5-Riegels mit der Option, später ein zweites Modul zu kaufen, ein völlig gerechtfertigter Schritt ist. Quellen zufolge arbeitet selbst im Single-Channel-Modus betriebener DDR5-Speicher schneller als ältere Generationen mit zwei Modulen. In umfassenden Tests mit 13 modernen Spielen reduzierte ein einzelnes DDR5-Modul die Leistung bei typischen CPUs um durchschnittlich nur 8-11%.

Besonders bemerkenswert ist die Situation bei modernen Prozessoren. Insbesondere ergaben Tests, dass bei Verwendung des Ryzen 7 9800X3D der Single-Channel-DDR5-Speicher die Leistung nur um schlanke 3% beeinträchtigte. Dies zeigt, dass die Speicherbandbreite für Systeme mit einer solchen Architektur kein entscheidender Faktor ist.

Vergleich mit DDR4

Zu Vergleichszwecken wurden auch PCs mit älterem Dual-Channel-DDR4-Speicher getestet. Es stellte sich heraus, dass ein mit zwei DDR4-Modulen ausgestattetes System im Vergleich zu einem ansonsten gleichen PC mit nur einem modernen DDR5-Modul sogar einige Prozent langsamer war.

Experten betonen, dass der entstehende Leistungsunterschied in den meisten Fällen nicht kritisch ist. Natürlich können die in Spielen verlorenen 10% Leistung spürbar sein, aber unter den aktuellen Bedingungen ist dies ein akzeptabler Preis, um Geld zu sparen und das System in Zukunft schrittweise aufrüsten zu können.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn das Budget begrenzt ist und ein zweites Modul für die Zukunft geplant ist, ist der Bau eines Gaming-PCs mit einem einzigen DDR5-Modul eine absolut vernünftige Entscheidung. Dies ermöglicht es Anwendern, in teuren Zeiten Geld zu sparen und schafft gleichzeitig die Grundlage für hohe Leistung in der Zukunft.