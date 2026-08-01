Spezielle Apps zur Überwindung der Doomscrolling-Gewohnheit auf dem Smartphone

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Spezielle Apps zur Überwindung der Doomscrolling-Gewohnheit auf dem Smartphone

Doomscrolling – das endlose Scrollen durch negative Nachrichten in sozialen Netzwerken, dem heute Millionen Menschen ausgesetzt sind – stiehlt nicht nur Zeit, sondern schadet auch der körperlichen Verfassung erheblich. Laut ixbt.com ruiniert das stundenlange Sitzen auf der Couch mit Blick auf den Feed die Haltung, überlastet die Augen und verschlechtert letztendlich den mentalen Zustand des Menschen. Zur Lösung dieses Problems und zur Reduzierung der digitalen Abhängigkeit empfehlen Experten spezielle Apps, die den Nutzer zu Aktivitäten motivieren und den Zugriff auf soziale Netzwerke einschränken. Dies berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Für diejenigen, die digitale Hygiene einhalten und ihre Bildschirmzeit reduzieren möchten, sind eine Reihe effektiver Tools auf dem Markt erschienen. Diese Apps zwingen den Nutzer dazu, eine bestimmte körperliche Aktivität auszuüben oder nach draußen zu gehen, um sich aktiv zu bewegen, und erlauben erst danach den Zugriff auf Unterhaltungsinhalte. Die Möglichkeit, schädliche Gewohnheiten mithilfe moderner Technologien durch nützliche Aktivitäten zu ersetzen, ist heute aktueller denn je.

Einschränkungen im Austausch gegen Aktivität aufheben

Die bei Nutzern immer beliebtere App Digital Carrot blockiert ablenkende Apps, Websites und Spiele, bis der Nutzer seine täglichen Fitness-, Produktivitäts- oder Bildschirmzeitziele erreicht hat. Die App lässt sich mit Wearables wie der Apple Watch integrieren und ermöglicht das Festlegen persönlicher Ziele, wie zum Beispiel 6 000 Schritte pro Tag. Ihre GPS- und zeitbasierten Funktionen helfen dabei, Apps an einem bestimmten Ort, einschließlich des Fitnessstudios, erst nach Abschluss eines 60-minütigen Trainings zu öffnen. Diese App ist für iPhone, Android sowie für die Betriebssysteme macOS, Windows und Linux verfügbar.

Ein weiteres interessantes Tool zur Wahrung der digitalen Balance ist die App MeBeMe. Anstatt den Zugriff auf den Telefonspeicher komplett zu sperren, sendet sie Benachrichtigungen an den Nutzer, um verschiedene Aufgaben zu erledigen. Dazu gehören Burpees, Kommunikation mit anderen oder ein dreiminütiges intensives Aufwärmen. Obwohl die App nicht ausschließlich auf körperliche Aktivität spezialisiert ist, bietet ihre Kategorie „Body“ spezielle Übungen für Sportler, Tänzer, Radfahrer und Läufer und wird derzeit kostenlos für iOS-Geräte angeboten.

Kontrolle durch Schritte und Übungen

Die App StepBloc bietet einen noch strengeren Mechanismus zur Reduzierung der Bildschirmzeit. Dieses Programm blockiert den Zugriff auf andere Apps, solange der Nutzer nicht eine von ihm festgelegte Anzahl von Schritten zurückgelegt hat. Zudem lässt sich die App-Funktionalität auch mit der Durchführung körperlicher Übungen wie Liegestützen (Push-ups), Plank oder Kniebeugen (Squats) für eine bestimmte Zeit verknüpfen.

  • Schrittziele festlegen und Fitness-Tracker über Digital Carrot verbinden
  • Kurze körperliche Aufgaben und Übungen mit MeBeMe absolvieren
  • App-Sperre durch eine bestimmte Anzahl von Schritten mit StepBloc entsperren
Experten sind der Ansicht, dass solche technologischen Lösungen modernen Menschen eine wichtige Unterstützung sein können, um den Folgen von Smartphones zu entkommen, zu einem gesunden Lebensstil zurückzukehren und die körperliche Aktivität im Alltag zu steigern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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