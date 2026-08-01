Ein hochkarätiges Testspiel in Hongkong zwischen zwei europäischen Topklubs — Manchester Cityund Inter — endete mit einem dramatischen Elfmeterschießen. Nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit behielt der italienische Meister im Elfmeterschießen mit 3:1 die Oberhand.

Der usbekische Verteidiger Abduqodir Husanov stand für «Manchester City» in der Startelf. Im Elfmeterschießen traf sein Schuss jedoch nur den Pfosten. Damit endete Enzo Marescas Debüt als City-Cheftrainer mit einer Niederlage.

Mubama trifft zuerst, Pavard antwortet schnell

Die Partie im Kai Tak Stadium begann schwungvoll. Manchester City übernahm früh die Initiative und ging nach einer Aktion von Antoine Semenyo über den linken Flügel in Führung.

Seine mustergültige Hereingabe verwertete Divin Mubama aus kurzer Distanz zum ersten City-Tor unter Enzo Maresca.

Die Führung der Citizens hielt jedoch nicht lange an. Eine Flanke von Federico Dimarco schloss Benjamin Pavard präzise zum Ausgleich ab. Berichten zufolge fiel Mubamas Tor zwischen der 13. und 15. Minute, während Pavards Ausgleich in der 20. Minute fiel.

Manchester City — Inter — 1:1

Tore: Divin Mubama, Benjamin Pavard.

Husanov im Abwehrzentrum aufgeboten

Abduqodir Husanov lief in der Startelf gemeinsam mit Josko Gvardiol in der Innenverteidigung auf. Er agierte in den Zweikämpfen gegen schnelle Stürmer engagiert und war auch am Aufbauspiel aus der Defensive beteiligt.

In Citys Anfangsformation standen Gianluigi Donnarumma, Rico Lewis, Husanov, Gvardiol, Stephen Mfuni, Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho und Divin Mubama.

Inter setzte auf erfahrene Akteure wie Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Carlos Augusto, Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan und Federico Dimarco.

Wegen des Freundschaftsspiels-Charakters nahmen beide Trainer nach der Pause zahlreiche Wechsel vor. Dennoch ließ die Intensität auf dem Platz nicht nach.

City dem Sieg nahe

Im zweiten Durchgang zeigte Manchester City mehr Initiative und erarbeitete sich mehrere gefährliche Torszenen.

Eingewechselte Spieler wie Vitor Reis und Ryan McAdoo trafen das Aluminium. Auch der Inter-Torhüter bewahrte sein Team in einigen Situationen vor einem Gegentor.

Obwohl City zum Ende hin den Druck erhöhte, gelang kein zweiter Treffer in der regulären Spielzeit. So musste der Gewinner der Asahi Super Dry Trophy im Elfmeterschießen ermittelt werden.

Husanovs Schuss an den Pfosten

Das Elfmeterschießen begann für Manchester City unglücklich. Rayan Ait-Nuri vergab den ersten Strafstoß, während Inters Piotr Zielinski seine Chance nutzte.

Als Nächstes war Abduqodir Husanov an der Reihe. Der wuchtige Schuss des usbekischen Verteidigers prallte an den Pfosten zurück ins Spielfeld.

Danach parierte Donnarumma den Elfmeter von Davide Frattesi und hielt City im Spiel. Allerdings wehrte auch der Inter-Torhüter den Versuch von Nico Gonzalez ab.

Für die Mailänder trafen Lorenzo Mosconi und Matteo Lavelli sicher. Bei City war lediglich Claudio Echeverri per Panenka erfolgreich.

Elfmeterschießen:

Rayan Ait-Nuri — verschossen;

Piotr Zielinski — Tor;

Abduqodir Husanov — Pfosten;

Davide Frattesi — von Donnarumma gehalten;

Nico Gonzalez — vom Torhüter gehalten;

Lorenzo Mosconi — Tor;

Claudio Echeverri — Tor;

Matteo Lavelli — Tor.

Endergebnis — 3:1 im Elfmeterschießen zugunsten von Inter.

Was hat Marescas erster Test gezeigt?

Diese Partie war Enzo Marescas Premiere als Verantwortlicher von Manchester City nach Pep Guardiola. Trotz der Niederlage zeigten die Citizens über weite Strecken eine ordentliche Leistung.

Besonders folgende Aspekte fielen auf:

Das Zusammenspiel zwischen Semenyo und Mubama;

Der Eifer der jungen Spieler;

Das Vertrauen in Husanov in der Defensive;

Die zahlreichen Torchancen im zweiten Durchgang;

Gravierende Mängel bei der Ausführung von Elfmetern.

In Testspielen zählt die Vorbereitung auf die neue Saison mehr als das Resultat. Dass jedoch nur einer von vier Elfmetern verwandelt wurde, zeigte für Marescas Stab Handlungsbedarf auf.

Citys Asien-Reise geht weiter

Nach dem Spiel in Hongkong setzt Manchester City seine Saisonvorbereitung in Südkorea fort.

Dem offiziellen Kalender nach treffen die Citizens am 5. August auf die K-League All-Stars und am 9. August auf Atletico Madrid.

Inter reist nach Australien und bestreitet am 5. August gegen Milan und am 8. August gegen Juventus Testspiele.

Fazit

Das Hongkong-Duell zwischen Manchester City und Inter endete nach regulärer Zeit 1:1. Mubama hatte die Citizens in Führung gebracht, ehe Pavard prompt ausglich.

Im Elfmeterschießen zeigte sich Inter kaltschnäuziger. Drei City-Spieler, darunter Abduqodir Husanov, vergaben ihre Versuche, wodurch der italienische Meister mit 3:1 gewann.

Für Husanov hinterließ das Spiel einen zwiespältigen Eindruck: Er rechtfertigte das Startelfvertrauen, scheiterte aber im Elfmeterschießen. Nun wird es für die Fans spannend zu sehen, wie der usbekische Abwehrspieler darauf reagiert.

Glauben Sie, dass Husanov in der neuen Saison Stammspieler bei Manchester City werden kann?