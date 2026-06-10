Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Deutlich höhere Akkukapazität

Neue durchgesickerte Daten haben Details über Samsungs kommende Galaxy Watch Ultra 2 Smartwatch enthüllt. Laut Sammobile wird das neue Gerät mit einem viel größeren Akku als das aktuelle Modell ausgestattet sein. Ixbt.com berichtet .

Berichten zufolge wird die Akkukapazität der Galaxy Watch Ultra 2 800 mAh betragen. Das sind 35 Prozent mehr als die 590 mAh des aktuellen Galaxy Watch Ultra-Modells. Die neue Snapdragon Wear Elite-Hardwareplattform und der erweiterte Akku sollen die autonome Betriebsdauer des Geräts erheblich verbessern.

Nicht nur die Ultra-Version, sondern auch die Galaxy Watch 9-Serie wird Updates erhalten. Insbesondere das Galaxy Watch 9-Modell mit 40-mm-Gehäuse wird über einen 400-mAh-Akku verfügen (23 Prozent mehr als die Galaxy Watch 8). Es wird jedoch angenommen, dass die Akkukapazität beim 44-mm-Modell unverändert bei 435 mAh bleibt.

Zuvor gab es Berichte, dass die Ladegeschwindigkeit in der Galaxy Watch 9-Serie nicht steigen würde, und es ist derzeit unklar, wie dieser Wert beim Galaxy Watch Ultra 2-Modell ausfallen wird. Samsung wird seine neuen Smartwatches voraussichtlich im Juli auf der Galaxy Unpacked-Veranstaltung offiziell vorstellen.

Bei dieser Präsentation sollen neben den Uhren auch neue faltbare Smartphones wie das Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra und Galaxy Z Flip 8 der Öffentlichkeit vorgestellt werden.