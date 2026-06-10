Russischer Max-Messenger aus der Huawei AppGallery verschwunden

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Russischer Max-Messenger aus der Huawei AppGallery verschwunden

Nutzer von Huawei-Smartphones haben bemerkt, dass der russische Max-Messenger aus dem AppGallery-Store verschwunden ist. Es stellt sich jedoch heraus, dass dieses Problem nicht alle Nutzer betrifft. Die App ist bei der Nutzung eines VPN, beispielsweise über europäische Server, nicht mehr sichtbar. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Gleichzeitig ist der Max-Messenger für Nutzer mit Standort Russland weiterhin zum Download verfügbar und wird sogar auf der Hauptseite des Stores beworben. Somit ist die App für Nutzer außerhalb Russlands in der AppGallery ausgeblendet, aber nicht vollständig gelöscht.

Bisher hat Huawei keine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorfall abgegeben. Die Gründe für die Einschränkungen wurden ebenfalls nicht genannt. Diese Situation erinnert an das kürzliche Verschwinden der Max-App aus dem Apple App Store.

Zur Erinnerung: Am 3. Juni hatte Apple diese App aufgrund geltender Sanktionen von seiner Plattform entfernt. Zudem wurden die Push-Benachrichtigungen der App für iPhone-Nutzer deaktiviert.

Max ist ein russischer staatlicher Messenger, der von der VK-Holding entwickelt wurde und als nationale Plattform für Kommunikation, Business und Behördendienste dient. Die App muss auf allen in Russland verkauften Smartphones vorinstalliert sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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