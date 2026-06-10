Meta und Reliance bauen ein großes KI-Rechenzentrum in Indien

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Meta und Reliance bauen ein großes KI-Rechenzentrum in Indien

Während Technologiegiganten darum wetteifern, sich die Rechenleistung für das Training und die Bereitstellung von KI-Systemen zu sichern, startet Meta sein erstes Infrastrukturprojekt in Indien. In Zusammenarbeit mit dem Konglomerat Reliance Industries wird das Unternehmen ein 168-Megawatt-KI-Rechenzentrum in Jamnagar, Gujarat, errichten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Partnerschaft markiert eine neue Phase in der langjährigen Beziehung zwischen Meta und Reliance. Zuvor hatte Meta mehrere Milliarden Dollar in die Jio Platforms von Reliance investiert. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Meta Kapazitäten in der Anlage in Jamnagar mieten. Das Zentrum wird mit erneuerbaren Energien betrieben und nutzt entsalztes Meerwasser zur Kühlung.

Indien entwickelt sich derzeit zu einem der attraktivsten Märkte für KI-Infrastruktur. Unternehmen wie Microsoft, Amazon, Google und OpenAI haben bereits Projekte im Land angekündigt. Die indische Regierung versucht zudem, Investitionen durch Steuervergünstigungen für ausländische Cloud-Anbieter bis 2047 anzuziehen.

Berichten zufolge wird die Kapazität der indischen Rechenzentren voraussichtlich von 375 Megawatt im Jahr 2020 auf 1,5 Gigawatt bis 2025 steigen. Branchenanalysten prognostizieren, dass dieser Wert bis Ende des Jahrzehnts 8 Gigawatt überschreiten wird. Der Deal mit Meta dient nicht nur dem indischen Markt, sondern unterstützt auch das globale KI-Netzwerk des Unternehmens.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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