Hohe Nachfrage nach neuen Samsung Smartphones in Südkorea

Samsungs neueste faltbare Smartphones sind in Südkorea bereits ab dem offiziellen Verkaufsstart in Engpässe geraten. Wie Business Post berichtet, kaufen Kunden die neuen Geräte schneller, als der Hersteller sie liefern kann, was zu ernsthaften Warteschlangen auf dem Markt geführt hat. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es hat sich herausgestellt, dass die Vorbestellungen für die meisten Konfigurationen des Galaxy Z Fold 8 Smartphones bereits komplett ausverkauft sind. Für Käufer, die das Gerät eigentlich am 7. August erhalten sollten, hat sich die Lieferzeit bis zum 28. August verschoben. Kunden, die nach der ersten Welle bestellt haben, müssen nun je nach gewünschter Speicherkapazität und Farboption bis zu drei Wochen länger warten.

Lieferverzögerungen

Der entstandene Mangel betraf nicht nur das Basismodell, sondern die gesamte neue Gerätegeneration. Insbesondere die Variante Galaxy Z Fold 8 Ultra mit 1 TB Speicher wird von Samsung ebenfalls erst ab dem 28. August ausgeliefert. Darüber hinaus wurden die Wartezeiten für die Modelle Galaxy Z Flip 8 je nach gewählter Farbe auf den 11. oder 18. August verschoben.

Das Problem betrifft nicht nur den offiziellen Online-Shop von Samsung. Einige physische Verkaufsstellen und Geschäfte in Korea verschieben die Annahme neuer Bestellungen sogar auf Mitte September. Unternehmensvertreter erklärten die Situation damit, dass die Nachfrage die prognostizierten Zahlen deutlich übertroffen habe.

Rekordinteresse und Aussichten

Daten von Business Post zufolge hatte Samsung das Produktionsvolumen des Standardmodells Galaxy Z Fold 8 im Fertigungsprozess etwa 40 Prozent höher als das des Galaxy Z Fold 8 Ultra geplant. Die vorbereiteten Vorräte reichten jedoch nicht aus, um den wachsenden Bedarf zu decken. Ersten Schätzungen zufolge fiel das Bestellvolumen für das neue Gerät fast dreimal so hoch aus wie bei der vorherigen Generation, dem Galaxy Z Fold 7.

Interessanterweise hat das Interesse an faltbaren Gadgets bereits etwa 80 Prozent des Vorbestellungsniveaus der traditionellen Galaxy S26 Serie erreicht. Bisher hat Samsung keine offiziellen Zahlen zu den weltweiten Verkaufszahlen und der Gesamtzahl der Bestellungen bekannt gegeben. Dennoch zeigt die Situation auf dem Heimatmarkt des Unternehmens deutlich, dass das Vertrauen und das Interesse an der Technologie faltbarer Smartphones kontinuierlich wachsen.