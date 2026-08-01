Historische Wende: Spanischer Olympiasieger übernimmt tschechische Nationalmannschaft

Der tschechische Fußballverband (FAČR) hat eine historische Entscheidung bekannt gegeben, die in der Fußballwelt für großes Aufsehen gesorgt hat. Der bekannte spanische Fachmann und Gewinner der Olympischen Spiele 2024 in Paris, Santiago Denia, wurde zum neuen Cheftrainer der tschechischen Fußballnationalmannschaft ernannt. Dies gab der Pressedienst des Verbandes offiziell bekannt.

Beginn einer neuen Ära: Warum ausgerechnet Denia?

Diese Ernennung schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte des tschechischen Fußballs auf, da Santiago Denia der erste ausländische (nicht-tschechoslowakische) Trainer ist, der die Nationalmannschaft leitet. In diesem Amt trat er die Nachfolge von Miroslav Koubek an, der nach dem erfolglosen Abschneiden bei der WM 2026 zurückgetreten war.

Die Führung der FAČR, insbesondere Verbandspräsident David Trunda, hob bei der Vorstellung des neuen Trainers Denias enorme Erfahrung und sein internationales Ansehen hervor. Es wurde mitgeteilt, dass die legendären Spieler Pavel Nedvěd und Radek Bejbl aktiv am Auswahlprozess des Kandidaten beteiligt waren.

„Wir haben nach einem Experten mit enormer internationaler Erfahrung und großer Leidenschaft gesucht. Die Erfolge von Santiago Denia mit den spanischen Jugend- und Olympiateams zeugen von seinem Potenzial. Wir glauben, dass er den tschechischen Fußball auf ein neues Niveau heben kann“, sagte David Trunda.

Die ersten Eindrücke des Trainers: „Die tschechische Mannschaft zu trainieren ist eine große Ehre“

Als neuer Cheftrainer vorgestellt, verbarg Santiago Denia seine Freude nicht und drückte seine Dankbarkeit für die gebotene Chance aus.

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich betrachte die Möglichkeit, die tschechische Nationalmannschaft zu leiten, als große Ehre und freue mich darauf, mit großer Leidenschaft an die Arbeit zu gehen. Der tschechische Fußball hat eine reiche Geschichte und wunderbare Traditionen. Ich trete einem Projekt bei, das auf hohe Ziele ausgerichtet ist, und ich glaube, dass wir gemeinsam Erfolge feiern werden. Mein größter Wunsch ist es, so schnell wie möglich an die Arbeit zu gehen“, sagte Denia.

Der Fachmann fügte hinzu, dass ihn die Ambitionen der FAČR-Führung und die Entwicklungspläne des Teams stark beeindruckt hätten. Sein Ziel ist es, unter Ausnutzung der Stärken des tschechischen Fußballs einen modernen und offensiven Fußball zu spielen.

Reiche Erfahrung und Champions-Mentalität

Santiago Denia begann seine Trainerkarriere im System von Atlético Madrid. Wahren Ruhm brachten ihm jedoch seine Stationen bei den verschiedenen Junioren-Nationalmannschaften Spaniens. Er trainierte Spaniens U-17, U-19, U-21 sowie das Olympiateam und feierte auf internationaler Bühne beachtliche Erfolge.

Das glänzendste Kapitel seiner Trainerkarriere war der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris mit der spanischen Olympiamannschaft. Dieser Erfolg bewies, dass er über eine Siegermentalität verfügt und auch unter extremem Druck auf höchstem Niveau Ergebnisse liefern kann.

Der Vertrag zwischen der tschechischen Fußballnationalmannschaft und Santiago Denia läuft über zwei Jahre mit der Option auf Verlängerung. Die Hauptaufgabe des neuen Trainers besteht darin, das Team erfolgreich durch die EM-Qualifikation 2028 zu führen und einen würdigen Auftritt bei der Endrunde des Turniers zu garantieren. Die tschechischen Fans erwarten vom spanischen Trainer neue Triumphe und attraktives Spiel.