Indien verweigert Genehmigung für den Start des Starlink-Netzwerks

Das Satelliteninternet-Unternehmen Starlink von Elon Musk steht vor erheblichen Hürden bei der Erlangung einer Lizenz für den kommerziellen Betrieb in Indien, einem Land mit 1,5 Milliarden Einwohnern. Die indische Regierung geht aufgrund von Sicherheitsbedenken angesichts der Konflikte im Nahen Osten vorsichtig mit dieser Technologie um. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut vertraulichen Quellen von Bloomberg haben das indische Innenministerium und die Sicherheitsdienste die Erteilung der für Starlink erforderlichen endgültigen Genehmigungen gestoppt. Grund dafür sind Berichte über die unlizenzierte Nutzung von Starlink-Terminals während der Spannungen zwischen dem Iran und Israel. Neu-Delhi ist besorgt über die Möglichkeiten zur Überwachung des amerikanischen Betreibers vor dem Hintergrund geopolitischer Instabilität.

Starlink-Vertreter erklärten, dass sie aktiv am Markteintritt in Indien arbeiten und bereit sind, alle Anforderungen der lokalen Behörden zu erfüllen. Insbesondere hat sich das Unternehmen verpflichtet, Daten innerhalb des Landes zu speichern und zehn Bodenstationen (Gateways) auf indischem Territorium zu errichten.

Inoffiziellen Informationen zufolge ist die Frage der Zuweisung des erforderlichen Frequenzspektrums für das Unternehmen noch nicht geklärt. Die indische Regierung hat die Sicherheitsmaßnahmen nicht nur für das SpaceX-Projekt, sondern für den gesamten Satellitenkommunikationssektor verschärft. Starlink ist ein globales System, das Hochgeschwindigkeitsinternet in Gebieten bereitstellt, in denen keine herkömmlichen Netzwerke verfügbar sind.