RedMagic 11S Pro startet international: Unter-Display-Kamera und leistungsstarkes Kühlsystem

Die chinesische Marke Nubia hat den internationalen Verkaufsstart ihres neuesten Gaming-Flaggschiffs, des RedMagic 11S Pro Smartphones, angekündigt. Nachdem das Modell Mitte Mai auf dem chinesischen Markt debütierte, ist es nun offiziell für Verbraucher in verschiedenen Regionen weltweit, einschließlich europäischer Länder, erhältlich. Dies berichtet Ixbt.com .

Eines der besonderen Merkmale des Smartphones ist das Fehlen jeglicher Aussparungen auf dem Bildschirm. Die 16 MP Frontkamera ist direkt unter dem Display verborgen. Zudem ist das Gerät mit einer dynamischen RGB-Beleuchtung und einer transparenten Rückseite ausgestattet, die es ermöglicht, den Betrieb des Flüssigkeitskühlsystems zu beobachten.

In Bezug auf die technischen Daten verfügt das RedMagic 11S Pro über ein 6,85-Zoll 144 Hz AMOLED-Display. Die Leistung des Geräts wird durch einen übertakteten Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor bereitgestellt. Das Hauptkameramodul besteht aus 50 MP, 50 MP und 2 MP Sensoren für hochwertige Aufnahmen.

Was die Autonomie betrifft, so ist das Smartphone mit einem 7500 mAh Akku ausgestattet, der 80 W kabelgebundene und kabellose Ladetechnologie unterstützt. Das Gerät ist nach IPX8-Standard gegen Wasser und Staub geschützt und läuft auf der RedMagic OS 11.5 Plattform basierend auf Android 16.0.