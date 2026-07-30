Google erhöht Chrome-Sicherheit drastisch mit KI

Google hat beispiellose Ergebnisse bei der Beseitigung von Sicherheitslücken im Chrome-Browser durch den Einsatz interner KI-Tools bekannt gegeben. Laut TechCrunch ist es dem Tech-Giganten gelungen, in den letzten beiden im Juni veröffentlichten Chrome-Versionen unglaubliche 1.072 Sicherheitsfehler zu beheben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Basierend auf offiziellen Daten des Unternehmens übertrifft dieser Wert sogar die Gesamtzahl von 1.036 Fehlern, die in den vorherigen 23 Versionen der letzten zwei Jahre identifiziert wurden. Seit dem Aufkommen großer Sprachmodelle hatten Cybersicherheitsexperten vorhergesagt, dass KI-Systeme in großem Umfang nach Softwarefehlern suchen und Verteidiger zwingen würden, ebenfalls umgehend auf KI zurückzugreifen.

Ein Wendepunkt in KI und Cybersicherheit

Ein Diagramm in dem von Google veröffentlichten Whitepaper zeigt deutlich ein exponentielles Wachstum beim schnellen Aufspüren und Patchen von Schwachstellen. Dieser Erfolg beweist, dass die Vorhersagen keine bloßen Spekulationen waren und durch reale Zahlen bestätigt werden.

Doug Turner, Director of Engineering für Chrome, erklärte gegenüber TechCrunch, dass KI-Modelle die Ökonomie der Cybersicherheit fundamental verändert haben. Der Prozess der Schwachstellensuche ist nun zu einem automatisierten Betrieb im industriellen Maßstab geworden.

„Durch den Einsatz von Modellen wie Gemini beseitigen wir Schwachstellen proaktiv, bleiben unseren Wettbewerbern einen Schritt voraus und machen Chrome mit jedem Update sicherer“, betonte Doug Turner in seiner Erklärung.

Ansatz anderer Tech-Giganten

Dieser Trend beschränkt sich nicht nur auf Google. Anfang dieses Monats gab Microsoft bekannt, dass im Rahmen seiner üblichen monatlichen Updates eine Rekordzahl von 570 Sicherheitsfehlern in verschiedenen Produkten behoben wurde. Das Unternehmen führte den scharfen Anstieg der Fehler direkt auf den Einsatz von KI-Technologien zurück.

Unterdessen ist es bemerkenswert, dass Apple ein solches exponentielles Wachstum nicht verzeichnet. Berechnungen unabhängiger Beobachter zufolge hat Apple im Jahr 2026 482 Fehler in seinen Produkten behoben, was zeigt, dass das Unternehmen ein Tempo beibehält, das praktisch mit den Zahlen des Vorjahres und sogar 2015 identisch ist.