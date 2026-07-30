Florida leitet E-Auto-Gelder für Flugtaxis um

Die Regierung des US-Bundesstaates Florida plant, fast 200 Millionen US-Dollar an federalen Mitteln, die ursprünglich für E-Auto-Ladestationen bestimmt waren, in den Aufbau eines elektrischen Flugtaxis-Netzwerks umzuleiten. Laut Berichten des Miami Herald könnte diese Entscheidung einen Wendepunkt in der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Staates darstellen, stößt jedoch in der Öffentlichkeit und unter Experten auf Debatten. Dies berichtet Techcrunch.com.

Staatsbeamte erklärten, dass Florida zwar zu den führenden Regionen in den USA bei der Anzahl von E-Autos gehört, das Verhältnis von Ladepunkten zu Fahrzeugen jedoch unter dem nationalen Durchschnitt liegt. Dennoch ließ die lokale Verwaltung die Mittel des Bundesprogramms ungenutzt und begründete dies damit, dass private Unternehmen die Netzentwicklung ausreichend vorangetrieben hätten.

Neue Ausrichtung der Infrastrukturmittel

Im Rahmen des National Electric Vehicle Infrastructure Program des Bipartisan Infrastructure Law hatte Florida fast 200 Millionen US-Dollar erhalten. Nun plant das Verkehrsministerium von Florida, dieses Geld stattdessen für den Bau von 32 Landeplätzen und Ladestationen für eVTOL-Luftfahrzeuge – also senkrecht startende und landende Fluggeräte – anstelle des Bodennverkehrs auszugeben.

Der Markt für elektrische Flugtaxis befindet sich derzeit noch in der Entwicklungsphase. Während viele Start-ups daran arbeiten, serienreife Fluggeräte zu entwickeln, konzentrieren sich einige auch auf militärische Anwendungen. Dennoch hoffen die Behörden in Florida, dass diese kleinen Flugzeuge mit Platz für meist 4-5 Passagiere dazu beitragen werden, die schweren Verkehrsstaus im Bundesstaat zu verringern.

Erfahrungen der Bundesstaaten und Zukunftspläne

Gemäß aktualisierten Richtlinien der US-Regierung ist es Bundesstaaten, die ihre EV-Korridore vollständig aufgebaut haben, gestattet, Mittel für den Bau von Ladeinfrastruktur an Straßen in anderen öffentlichen Bereichen umzuverteilen. Andere Bundesstaaten wie New York und North Carolina nutzten diese Gelegenheit, um öffentliche Ladestationen für Einwohner ohne private Stellplätze zu installieren.

Dem Miami Herald zufolge sieht der Plan Floridas vor, die Landeplätze und Stationen für Lufttaxis auf Golfplätzen, in Luxuswohnanlagen sowie auf Flughäfen zu errichten. Obwohl dieser Schritt das Verkehrssystem in Zukunft grundlegend verändern dürfte, wird die Umschichtung der für Straßen-E-Autos vorgesehenen Gelder in einen anderen Sektor von Experten unterschiedlich bewertet.