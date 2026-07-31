ChatGPT nähert sich 1 Milliarde wöchentlichen Nutzern

ChatGPT, eine der führenden Plattformen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, steht kurz vor einem historischen Meilenstein bei den wöchentlich aktiven Nutzern — dem Erreichen der Marke von 1 Milliarde. Wie The Information unter Berufung auf interne OpenAI-Daten berichtet, steht der weltbekannte Chatbot kurz davor, dieses massive Ergebnis zu verzeichnen, obwohl das Unternehmen die Zahl offiziell noch nicht bestätigt hat. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zur Erinnerung: Die letzten von OpenAI veröffentlichten öffentlichen Statistiken stammen aus Februar 2026. Damals gab Unternehmenschef Sam Altman bekannt, dass über 900 Millionen Menschen den ChatGPT-Dienst wöchentlich nutzen und die Zahl der kostenpflichtigen Abonnements 50 Millionen überschritten hat. Sollten sich die neuen internen Schätzungen bestätigen, zeigt sich, dass der Dienst seine Nutzerbasis in weniger als einem halben Jahr um weitere 100 Millionen vergrößert hat.

Entwicklungstempo und erwartete Fristen

Analysten stellen fest, dass OpenAI diesen Indikator eigentlich etwa 7 Monate früher als ursprünglich geplant hätte erreichen können. Da das Unternehmen jedoch noch keine neuen offiziellen Berichte veröffentlicht hat, sind die angeführten Zahlen von unabhängigen Quellen noch nicht vollständig bestätigt. Dennoch zeigt diese Dynamik deutlich, wie rasant sich Technologien der Künstlichen Intelligenz weltweit verbreiten.

Sollte die 1-Milliarden-Marke offiziell bestätigt werden, gehört ChatGPT zu den beliebtesten digitalen Diensten weltweit. Obwohl dieser Indikator die immense Skalierung der Plattform zeigt, machen Experten auch auf einige Einschränkungen aufmerksam. Insbesondere zeigt die Zahl der wöchentlich aktiven Nutzer zwar die Reichweite des Dienstes, spiegelt jedoch nicht vollständig die tatsächliche Nutzeraktivität, die Rentabilität des Unternehmens oder den Grad der KI-Einführung im Unternehmenssektor wider.