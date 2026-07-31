Rücksichtsloses Bayern: Überrollt Gegner im Testspiel mit 15:0

·112·Sport
Rücksichtsloses Bayern: Überrollt Gegner im Testspiel mit 15:0

Der FC Bayern München setzt seine Saisonvorbereitung mit einem echten Torfestival fort. Im jüngsten Testspiel trat die Mannschaft aus München gegen den unterklassigen Verein FC Rottach-Egern an und erzielte unbedrängt 15 Tore gegen den Gegner.

In diesem Artikel erzählen wir Ihnen von Bayerns historischem Sieg, den Doppeltorschützen und den erstaunlichen Statistiken zwischen diesen beiden Teams.

Torfeuerwerk und Doppeltorschützen

Gleich drei Spieler erzielten einen Doppelpack für die Gäste. Arijon Ibrahimović, Armindo Sieb und Felipe Chavez überwandten den gegnerischen Torhüter jeweils zweimal.

Bayern München – Rottach-Egern 15:0

Tore: Pavic (8'), Ibrahimovic (9', 45+2'), Chavez (10', 13'), Cardoso (45+3', 50'), Sieb (51', 59'), Palhinha (57'), Ndiaye (67'), Assomo (67'), Pavlovic (86'), Kimmich (88'), Nuray (90+3').

Dieser Sieg zeigte, dass die Vorbereitung unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany hervorragend verläuft.

Historische Statistik: 5 Spiele, 99 Tore!

Dies ist nicht das erste derartig deutliche Ergebnis zwischen Bayern und Rottach-Egern. Der Münchner Club pflegt eine Art „Gnadenloskeits“-Tradition gegen dieses Amateurteam. In den bisher ausgetragenen 5 Duelle traf Bayern insgesamt 99 Mal ins Schwarze. Das bedeutet, die Münchner erzielen im Schnitt fast 20 Tore pro Spiel! Das 15:0 war somit die logische Fortsetzung dieser historischen „Tradition“.

Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden und Fußballfans!

Glauben Sie, dass solche Kantersiege den Erfolg der Bayern in der Saison beeinflussen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

FC Bayern MünchenFC Rottach-EgernVincent KompanyArijon IbrahimovićJoshua Kimmich
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Arsenal bezwingt Girona im Testspiel klar mit 4:1Arsenal bezwingt Girona im Testspiel klar mit 4:1Heute, 01:56Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?Gestern, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United strebt immer nach den höchsten ZielenBryan Mbeumo: Manchester United strebt immer nach den höchsten ZielenGestern, 23:32Real Madrid verspielt Sieg im TestspielReal Madrid verspielt Sieg im TestspielGestern, 23:32Real Madrid kurz vor Zahlung von 120 Millionen Euro für Yan DiomandeReal Madrid kurz vor Zahlung von 120 Millionen Euro für Yan DiomandeGestern, 22:54Real Madrid erstellt speziellen Trainingsplan für Antonio RüdigerReal Madrid erstellt speziellen Trainingsplan für Antonio RüdigerGestern, 22:32
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“