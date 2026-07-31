Rücksichtsloses Bayern: Überrollt Gegner im Testspiel mit 15:0

Der FC Bayern München setzt seine Saisonvorbereitung mit einem echten Torfestival fort. Im jüngsten Testspiel trat die Mannschaft aus München gegen den unterklassigen Verein FC Rottach-Egern an und erzielte unbedrängt 15 Tore gegen den Gegner.

In diesem Artikel erzählen wir Ihnen von Bayerns historischem Sieg, den Doppeltorschützen und den erstaunlichen Statistiken zwischen diesen beiden Teams.

Torfeuerwerk und Doppeltorschützen

Gleich drei Spieler erzielten einen Doppelpack für die Gäste. Arijon Ibrahimović, Armindo Sieb und Felipe Chavez überwandten den gegnerischen Torhüter jeweils zweimal.

Bayern München – Rottach-Egern 15:0

Tore: Pavic (8'), Ibrahimovic (9', 45+2'), Chavez (10', 13'), Cardoso (45+3', 50'), Sieb (51', 59'), Palhinha (57'), Ndiaye (67'), Assomo (67'), Pavlovic (86'), Kimmich (88'), Nuray (90+3').

Dieser Sieg zeigte, dass die Vorbereitung unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany hervorragend verläuft.

Historische Statistik: 5 Spiele, 99 Tore!

Dies ist nicht das erste derartig deutliche Ergebnis zwischen Bayern und Rottach-Egern. Der Münchner Club pflegt eine Art „Gnadenloskeits“-Tradition gegen dieses Amateurteam. In den bisher ausgetragenen 5 Duelle traf Bayern insgesamt 99 Mal ins Schwarze. Das bedeutet, die Münchner erzielen im Schnitt fast 20 Tore pro Spiel! Das 15:0 war somit die logische Fortsetzung dieser historischen „Tradition“.

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