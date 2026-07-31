Anti-Einsamkeits-KI-Gerät kehrt mit neuer Stimme und höherem Preis zurück

Die rasanten Fortschritte der Künstlichen Intelligenz ermöglichen nicht nur Assistenz-Apps, sondern auch Gadgets, die menschliche Einsamkeit lindern sollen. Das vor zwei Jahren vorgestellte, tragbare KI-Gerät namens Friend, das über Textnachrichten mit dem Nutzer kommunizierte, wurde nun grundlegend aktualisiert. Laut ixbt.com kündigte Projektgründer Avi Schiffmann auf seinem X-Social-Media-Account eine neue Version des Geräts mit Sprachfunktionen an. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die neue Version von Friend ist mit einem integrierten Lautsprecher ausgestattet, der dem Nutzer als eigenständige und beständige Persönlichkeit antworten kann. In einem der veröffentlichten Werbevideos ist zu sehen, wie eine Nutzerin mit dem tragbaren Anhänger über verstorbene oder vergangene Beziehungen spricht, während das Gadget ihr ermutigende Worte zuspricht. In einem anderen Clip ist zudem zu sehen, wie ein Mann über seine Filmpläne spricht und Lob von dem Gerät erhält.

Krasser Preisanstieg und Marketingstrategie

Die erweiterten Möglichkeiten des Geräts wirkten sich auch auf den Preis aus. Kostete dieses KI-Gadget vor zwei Jahren noch rund 99 USD, liegt der Einzelhandelspreis der neu vorgestellten Version bei 249 USD. Damit ist sie deutlich teurer als der Vorgänger.

Dennoch bleibt völlig unklar, welchen konkreten Nutzen dieses Gadget bei alltäglichen Aufgaben bringt. Projektgründer Avi Schiffmann äußerte sich in einem seiner Beiträge zum eigentlichen Zweck des Geräts. Seinen Worten nach ist diese KI weder ein Assistent noch ein Partnerersatz, sondern soll schlicht als zuverlässiger Gesprächspartner und Freund dienen.

Die Rolle von KI-Gadgets auf dem Markt

Die Idee, einen aus Kunststoff gefertigten und auf Algorithmen basierenden Anhänger als geheimnisvollen Freund zu vermarkten, ist aus Marketing-Sicht ein sehr mutiger Schritt. Das Projekt hatte jedoch bereits in der Vergangenheit durch spektakuläre Kampagnen Aufmerksamkeit erregt. So gingen im vergangenen Jahr installierte Werbebanner in der U-Bahn von New York City schnell viral, wurden jedoch häufig von Bürgern beschädigt, die sich dagegen aussprachen, natürliche menschliche Kommunikation durch ein digitales Amulett zu ersetzen.

Insgesamt haben sich KI-basierte Wearables auf dem Markt noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Ein ähnlicher Versuch wie Friend — der AI Pin von Humane Inc., der das iPhone ersetzen wollte — musste aufgrund schwacher Verkaufszahlen nach weniger als einem Jahr den Betrieb einstellen.