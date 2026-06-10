Warum alle großen Unternehmen in den Energiemarkt drängen

Zuerst Tesla, dann Ford und jetzt GM — fast alle Autogiganten versuchen, sich ein Stück vom Markt für Energiespeichersysteme zu sichern. Der Grund ist einfach: Obwohl die Verkäufe von Elektrofahrzeugen (EV) in den USA leicht zurückgegangen sind, haben sich die Verkäufe von stationären Batterien in den letzten zwei Jahren verdoppelt, und dieses Wachstum hält an. Laut der Solar Energy Industries Association wird die jährliche Installationskapazität bis 2030 110 GWh überschreiten, was doppelt so viel ist wie heute. Dies berichtet Techcrunch.com .

Kurt Kelty, Vizepräsident für Batterien und nachhaltige Entwicklung bei GM, betonte in einem Interview mit TechCrunch, dass das Potenzial dieses Marktes sehr hoch sei. Das Unternehmen hat kürzlich eine völlig neue Natrium-Ionen-Batteriechemie vorgestellt, die darauf abzielt, das Zentrum des Marktes zu erobern. Dieses rasante Wachstum des Energiespeichermarktes ist auf das Zusammenwirken von drei Haupttrends zurückzuführen.

Der offensichtlichste Grund ist die Expansion von Rechenzentren, die KI-Systeme bedienen. Der Energiebedarf dieser Zentren wird sich bis Ende des Jahrzehnts voraussichtlich fast verdreifachen. Gleichzeitig werden große Wirtschaftszweige wie Transport, Fertigung und Heiz- sowie Kühlsysteme vollständig elektrifiziert. Laut Kelty ist selbst ohne Rechenzentren ein erhebliches Wachstum in diesem Sektor zu verzeichnen.

Nicht nur Autohersteller, sondern auch Startups investieren massiv in diesen Markt. Zum Beispiel hat Base Power im Oktober 1 Milliarde Dollar und Lunar Energy 232 Millionen Dollar eingesammelt. Derzeit dominiert Tesla den Markt: Im letzten Jahr entfielen 82 % der 57 GWh installierten Kapazität auf dieses Unternehmen. Für Tesla liegt die Bruttomarge im Energiespeichersegment bei 30 %, was um ein Vielfaches höher ist als der Gewinn aus dem Verkauf traditioneller Autos.

GM plant, seine Natrium-Ionen-Zellen bis Ende des Jahrzehnts einsatzbereit zu haben. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung einer Batteriefamilie, die speziell auf diesen Markt zugeschnitten ist. Obwohl Tesla den Markt derzeit kontrolliert, deutet der zunehmende Wettbewerb auf eine neue technologische Revolution im Energiesektor hin.