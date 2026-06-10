Starlink erobert Fluggesellschaften mit Highspeed-Internet in großer Höhe

Der Wettbewerb unter globalen Fluggesellschaften um die Gewinnung von Premium-Kunden verschärft sich. Highspeed-WLAN an Bord hat sich von einem einfachen Komfortmerkmal zu einem zentralen Schlachtfeld zwischen Elon Musks Starlink-Projekt und dem Amazon Leo Satellitennetzwerk von Jeff Bezos entwickelt. Starlink kontrolliert derzeit fast zwei Drittel aller Satelliten im Weltraum und ist zu einer Haupteinnahmequelle für SpaceX geworden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut der Analysefirma Valour Consultancy hat Starlink im Jahr 2026 weltweit 11 neue Fluggesellschaften als Kunden gewonnen. Zum Vergleich: Das Unternehmen unterzeichnete 2022 Verträge mit nur 3 Fluggesellschaften, 2024 mit 8 und 2025 mit 22. Amazon, das weiterhin seine Satellitenkonstellation aufbaut, stieß letzten Monat aufgrund eines Unfalls mit einer Blue Origin-Rakete auf Schwierigkeiten, hat jedoch erste Vereinbarungen mit Delta Air Lines und JetBlue Airways getroffen.

Die Installation von Starlink- oder Amazon-Systemen erfordert für Fluggesellschaften Investitionen in Höhe von hunderten Millionen Dollar. Der Präsident von Amadeus, Decius Valmorbida, bezeichnete diese Technologie als „revolutionär“. Er ist der Meinung, dass in den kommenden Jahren jede Fluggesellschaft versuchen wird, ihre eigene Version zu implementieren, da dieser Dienst mittlerweile keine Option mehr, sondern eine zwingende Anforderung ist.

Laut Analysen von Ookla arbeitet Starlink dank der Nutzung von über 10.000 Satelliten in niedriger Umlaufbahn um ein Vielfaches schneller als herkömmliche geostationäre Systeme. Southwest Airlines gab bekannt, dass sie sich für das Starlink-System entschieden haben, um ihre Marktführerschaft zu behaupten. Zudem kündigte American Airlines an, ab Anfang 2027 über 500 ihrer Flugzeuge mit Starlink-Hardware auszustatten.