Lenovo-Laptops werden aufgrund steigender RAM- und SSD-Preise teurer

Lenovo bereitet sich darauf vor, die Preise für seine Computer und Laptops erneut zu erhöhen. Laut der chinesischen Quelle Sina hat das Unternehmen seine Partner und Distributoren bereits über die neuen Preise informiert, die ab Juli in Kraft treten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es wird berichtet, dass die Preise für einige beliebte Modelle um mehr als 1.000 Yuan, also etwa 150 Dollar, steigen werden. Für Lenovo ist dies die zweite Preiserhöhung im Jahr 2024. Der Anstieg der Kosten für fertige Computer und Laptops hängt mit den steigenden Kosten für RAM (DRAM) und Speichergeräte (SSD und HDD) zusammen.

Analysten von TrendForce prognostizierten im April dieses Jahres, dass die DRAM-Preise in einem Quartal um bis zu 63 % steigen könnten. Experten von Lexar schätzen, dass sich die RAM-Preise bis Ende des Jahres verdoppeln könnten.

Derzeit garantieren selbst langfristige Verträge keine pünktliche Lieferung der Produkte, da die Marktnachfrage die Produktionskapazitäten deutlich übersteigt. Zuvor hatten bereits ASUS, Framework, Maingear und eine Reihe anderer großer Marken Preiserhöhungen angekündigt.