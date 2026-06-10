Zest: Eine neue App zeigt, wo Menschen wirklich essen

Ein neues Startup will die Art und Weise, wie Menschen ihre Lieblingslokale finden, grundlegend verändern. Die neue App namens Zest nutzt eine Kombination aus Transaktionsdaten und AI, um personalisierte Empfehlungen basierend darauf zu geben, wo Nutzer tatsächlich essen, trinken oder Kaffee trinken. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das im November 2024 gegründete Projekt Zest hat bereits 1,8 Millionen Dollar an Pre-Seed-Finanzierung von Investoren wie Alexis Ohanian (776) und Steve Jang (Kindred Ventures) eingesammelt. Nach einer erfolgreichen Beta-Testphase ist die App nun für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Innerhalb weniger Wochen nach dem Start verzeichnete sie über 100.000 Besuche und baut ihre Nutzerbasis weiter aus.

Der Hauptvorteil der Zest-App besteht darin, dass ihre Empfehlungen auf realen Daten basieren und nicht auf trockenen Bewertungen. Nutzer verknüpfen ihre Kreditkarten über Plaid mit der App. Das System filtert Ausgaben ausschließlich aus der Kategorie Gastronomie, um eine persönliche Essenskarte zu erstellen. Fast-Food-Ketten werden ausgeschlossen, um die Karte übersichtlich zu halten.

Einer der Gründer, Mario Gomez-Hall (ehemals Design-Chef bei der Saturn-App), und der technische Mitgründer Alex Moller (mit Erfahrung bei Apple und anderen Großunternehmen) betonen den sozialen Aspekt des Projekts. Sie glauben, dass Zest dabei hilft, nicht nur Michelin-Sterne-Restaurants für den Status zu finden, sondern Orte, die Menschen regelmäßig besuchen, weil sie wirklich gut und zuverlässig sind.

Nutzer können nicht nur ihre eigenen Karten erstellen, sondern auch den Profilen von Freunden oder bekannten Creatorn folgen, um neue Orte zu entdecken. Durch die Kombination von Social-Media-Elementen wie Apple Find My oder Snap Map mit Finanzdaten entwickelt sich Zest zu einem Dienst der nächsten Generation, der den Verbrauchern echten Mehrwert bietet.