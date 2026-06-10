Indische Regierung zögert bei Starlink vor SpaceX IPO

Die Pläne von Elon Musks SpaceX, Millionen neuer Nutzer für sein Satelliten-Internetnetzwerk zu gewinnen, könnten aufgrund von Problemen mit der indischen Regierung gefährdet sein. Nach jahrelangen Verhandlungen hatte SpaceX eine Lizenz für den Betrieb in Indien im Jahr 2025 erhalten, doch laut Bloomberg hat Neu-Delhi den Prozess vorübergehend gestoppt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Als Grund wird die unbefugte Nutzung des Starlink-Systems im Iran genannt. Indische Beamte befürchten, dass das Unternehmen die lokalen Gesetze nicht vollständig einhält. SpaceX-Vizepräsidentin Lauren Dreyer dementierte diese Berichte in den sozialen Medien und erklärte, dass die Verhandlungen mit der Regierung produktiv verlaufen. Dennoch betont Bloomberg, dass die Verhandlungen nicht vollständig abgebrochen, aber verlangsamt wurden.

Die Verzögerung beim Markteintritt in Indien könnte sich negativ auf den erwarteten SpaceX IPO auswirken. Finanzberichte zeigen, dass sich das Wachstum der Starlink-Nutzerzahlen verlangsamt. Der Wert des Systems hängt von der Anzahl der abgedeckten Länder ab, da die Kosten für den Aufbau der globalen Infrastruktur fix sind und der Umsatz ausschließlich von der Anzahl der Abonnenten abhängt.

Die indische Regierung hat strenge Anforderungen an die lokale Datenspeicherung und Netzwerksicherheit gestellt. Obwohl SpaceX versucht, diese Bedingungen zu erfüllen, hat der Vorfall im Iran die Sorge der Regierung geweckt, die Kontrolle über Starlink zu verlieren. Zuvor hatten sich auch ukrainische Militärs darüber beschwert, dass die Kommunikation 2022 von Elon Musk unterbrochen wurde.

Auch die Verhandlungen von Starlink mit der taiwanesischen Regierung stecken in einer Sackgasse. Dies wird auf Musks Ansicht zurückgeführt, dass Taiwan Teil Chinas sei, und auf seine Weigerung, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Unsicherheiten in einem so großen Markt wie Indien stellen die Zukunft eines für SpaceX strategisch wichtigen Projekts in Frage.