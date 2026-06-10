KI beginnt mit der Überwachung von Pandas im Moskauer Zoo

Im Moskauer Zoo wurde ein KI-System eingeführt, das den Standort und die Aktivität von Tieren in Echtzeit verfolgt. Dieses Projekt befindet sich derzeit im Pilotmodus und liefert Besuchern präzise Informationen über den Aufenthaltsort der Tiere. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das System überwacht derzeit drei Tierarten: den Leoparden Mizer, den Puma Gabriel sowie die berühmten Pandas — Jui, Dindin und Katyusha. Informationen darüber, ob sich ein Tier im Außen- oder Innengehege befindet und was es gerade tut, werden auf Bildschirmen neben den Gehegen und auf interaktiven Tafeln im gesamten Zoo angezeigt.

Die Entwickler erklären, dass das System, falls ein Tier nicht sichtbar ist (z. B. weil es sich hinter Büschen versteckt), dessen Anwesenheit bestätigt und den Besuchern rät, genauer hinzusehen. Um die KI zu trainieren, haben Spezialisten große Mengen an Videomaterial manuell verarbeitet, um den Algorithmen beizubringen, das Verhalten der Tiere zu erkennen.

In Zukunft ist geplant, diese Technologie auf den gesamten Zoo auszuweiten und sie in die offizielle Website sowie eine interaktive Karte zu integrieren. Auch die Anzahl der überwachten Verhaltensweisen wird erhöht. Derzeit wurden im alten Bereich spezielle Informationstafeln aufgestellt, die die Merkmale der am Projekt beteiligten Tiere beschreiben.