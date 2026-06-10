KI beginnt mit der Überwachung von Pandas im Moskauer Zoo

·1·Technologie
KI beginnt mit der Überwachung von Pandas im Moskauer Zoo

Im Moskauer Zoo wurde ein KI-System eingeführt, das den Standort und die Aktivität von Tieren in Echtzeit verfolgt. Dieses Projekt befindet sich derzeit im Pilotmodus und liefert Besuchern präzise Informationen über den Aufenthaltsort der Tiere. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das System überwacht derzeit drei Tierarten: den Leoparden Mizer, den Puma Gabriel sowie die berühmten Pandas — Jui, Dindin und Katyusha. Informationen darüber, ob sich ein Tier im Außen- oder Innengehege befindet und was es gerade tut, werden auf Bildschirmen neben den Gehegen und auf interaktiven Tafeln im gesamten Zoo angezeigt.

Die Entwickler erklären, dass das System, falls ein Tier nicht sichtbar ist (z. B. weil es sich hinter Büschen versteckt), dessen Anwesenheit bestätigt und den Besuchern rät, genauer hinzusehen. Um die KI zu trainieren, haben Spezialisten große Mengen an Videomaterial manuell verarbeitet, um den Algorithmen beizubringen, das Verhalten der Tiere zu erkennen.

In Zukunft ist geplant, diese Technologie auf den gesamten Zoo auszuweiten und sie in die offizielle Website sowie eine interaktive Karte zu integrieren. Auch die Anzahl der überwachten Verhaltensweisen wird erhöht. Derzeit wurden im alten Bereich spezielle Informationstafeln aufgestellt, die die Merkmale der am Projekt beteiligten Tiere beschreiben.

Künstliche IntelligenzMoskauTechnologieZooIT-Lösungen
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Automatisierte mobile Drohnenstation PASECA in Jakutien vorgestelltAutomatisierte mobile Drohnenstation PASECA in Jakutien vorgestelltHeute, 17:25AI-pilled Unternehmen geben monatlich 7500 Dollar pro Mitarbeiter ausAI-pilled Unternehmen geben monatlich 7500 Dollar pro Mitarbeiter ausHeute, 17:24Indische Regierung zögert bei Starlink vor SpaceX IPOIndische Regierung zögert bei Starlink vor SpaceX IPOHeute, 16:57Yandex Maps hilft bei WarmwasserausfällenYandex Maps hilft bei WarmwasserausfällenHeute, 16:52Beschränkungen für die Roblox-Plattform in Russland aufgehobenBeschränkungen für die Roblox-Plattform in Russland aufgehobenHeute, 16:51Warner Music Group übernimmt KI-Startup Sureel AIWarner Music Group übernimmt KI-Startup Sureel AIHeute, 16:28
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse