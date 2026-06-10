AI-pilled Unternehmen geben monatlich 7500 Dollar pro Mitarbeiter aus

Ein NVIDIA-Führungskraft gab kürzlich bekannt, dass die Ausgaben für Rechenleistung die Personalkosten überstiegen haben. Auch der CEO des Startups Mercor bestätigte, dass mehr Geld für Token für interne Agenten ausgegeben wird als für die Anzahl der Mitarbeiter. Dies wirft in Unternehmen die Frage auf, ob mehr Geld für KI als für Menschen ausgegeben wird. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut einer Studie des Ramp AI Index, die das Tempo der KI-Einführung in der amerikanischen Wirtschaft analysierte, geben die Top-1-Prozent der Unternehmen, die sogenannten "AI-pilled" Firmen, durchschnittlich 7500 Dollar pro Mitarbeiter und Monat aus. Obwohl dies nach einer großen Summe klingt, liegt sie immer noch unter dem durchschnittlichen Monatsgehalt eines Software-Ingenieurs von 16.000 Dollar.

Statistiken zeigen, dass nicht alle Unternehmen zu solch hohen Ausgaben bereit sind. Die aktivsten 10 Prozent der Nutzer geben 611 Dollar pro Mitarbeiter und Monat aus, während der Median bei nur 11,38 Dollar liegt. Dies entspricht in etwa dem Preis einer einzelnen Lizenz in einem Unternehmenstarif.

Dennoch steigen die Ausgaben für KI weiter an. Bei "AI-pilled" Firmen sind die Kosten im letzten Monat um 14,1 Prozent pro Mitarbeiter gestiegen. Es ist unklar, wie lange dieser Trend anhalten wird, aber führende Unternehmen versuchen, mehrere Frontier-Modelle gleichzeitig zu nutzen und auf günstigere Open-Source-Modelle umzusteigen.