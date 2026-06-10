Kein Internet erforderlich: NSPK startet Offline-Zahlungssystem über Smartwatches

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Kein Internet erforderlich: NSPK startet Offline-Zahlungssystem über Smartwatches

Das Nationale Zahlungskartensystem (NSPK) bereitet die Einführung eines neuen Dienstes vor, der Einkäufe mit Smartwatches ermöglicht. Das Hauptmerkmal der Technologie ist die Möglichkeit, Transaktionen ohne Internetverbindung durchzuführen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ekaterina Akkuzina, Leiterin der Abteilung für mobile Zahlungsentwicklung bei NSPK, gab auf einer Technologiekonferenz bekannt, dass der Start des Dienstes für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant ist. Ihr zufolge werden alle für Offline-Zahlungen erforderlichen Daten auf den Chip des Geräts geladen, während es mit dem Internet verbunden ist.

Um den Dienst zu nutzen, muss der Uhrenbesitzer die Mir Pay App installieren, eine "Mir"-Karte per NFC oder manuell registrieren und den Vorgang bestätigen. Die Zahlung erfolgt durch einmaliges Antippen des Terminals. Derzeit nehmen zwei Banken als erste Partner an dem Projekt teil.

Darüber hinaus testet NSPK die Tokenisierungstechnologie für andere tragbare Geräte, darunter Ringe, Armbänder und Schlüsselanhänger. Dies dient dazu, die Möglichkeiten für kontaktloses Bezahlen weiter auszubauen.

NSPKMir PaySmartwatchTechnologieOffline-Zahlung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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