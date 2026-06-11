Computex 2026: Asus stellt neue ROG Ally X20 und Nvidia RTX Spark Laptops vor

Auf der Computex 2026 präsentierte Asus seine revolutionären Geräte für mobiles Gaming und Content-Ersteller. Der Star der Veranstaltung war die ROG Ally X20 Bundle Konsole, die dem 20-jährigen Jubiläum der Marke Republic of Gamers gewidmet ist. Das Gerät verfügt über einen 7,4-Zoll OLED-Bildschirm mit 120 Hz Bildwiederholrate und 1400 Nits Helligkeit. Die Konsole wird von einem AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor und 24 GB RAM angetrieben und ausschließlich mit der ROG Xreal R1 Edition 20 VR-Brille verkauft. Dies berichtet Ixbt.com .

Eine weitere wichtige Neuheit für Gamer ist das Flaggschiff-Notebook ROG Strix Scar 18. Es ist das weltweit erste 18-Zoll-Notebook mit einem 4K Mini LED-Display, das eine Bildwiederholrate von 240 Hz unterstützt. Im Inneren befinden sich ein Intel Core Ultra 9 290HX Plus Prozessor und eine GeForce RTX 5090 Laptop GPU mit 24 GB GDDR7-Speicher. Die Gesamtleistung des Systems erreicht bis zu 320 W, und für die Datenspeicherung werden PCIe 5.0-Laufwerke mit bis zu 8 TB verwendet.

Asus zeigte auch die ersten ProArt P16 und P14 Modelle auf Basis der Nvidia RTX Spark-Plattform. Diese Laptops verfügen über eine völlig neue Architektur: ein 20-Kern Nvidia Grace Prozessor ist über NVLink-C2C mit Blackwell RTX-Grafik verbunden. Das System verfügt über 128 GB vereinheitlichten Speicher und bietet eine KI-Leistung von 1 Petaflops. Diese Modelle richten sich an professionelle Designer und bieten OLED-Bildschirme sowie Unterstützung für Eingabestifte.

Für das Massensegment wurde das Vivobook S16 (S5608) mit einem Qualcomm Snapdragon X-Chip vorgestellt. Der Hersteller gibt an, dass dieses Notebook mit einer Akkuladung über 25 Stunden betrieben werden kann. Das Gerät ist mit einem 16-Zoll OLED-Display, 16 GB LPDDR5X-Speicher und einer 512 GB SSD ausgestattet. Mit seinem leichten und kompakten Gehäuse gilt dieses Modell als ideale Lösung für tägliche Aufgaben und mobiles Arbeiten.