GM steigt in den von Tesla dominierten Energiespeichermarkt ein

Erst Tesla, dann Ford und jetzt GM – fast alle großen Autokonzerne streben danach, einen Anteil am Markt für Energiespeichersysteme zu gewinnen. Der Grund ist einfach: Obwohl die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA leicht zurückgegangen sind, haben sich die Verkäufe von stationären Batterien in den letzten zwei Jahren verdoppelt, und dieses Wachstum hält an. Laut der Solar Energy Industries Association wird die jährliche Installationskapazität bis 2030 voraussichtlich 110 GWh erreichen. Dies berichtet Techcrunch.com .

Kurt Kelty, Vizepräsident für Batterien und nachhaltige Entwicklung bei GM, betonte in einem Interview mit TechCrunch, dass das Potenzial dieses Marktes sehr hoch sei. Das Unternehmen stellte am Dienstag eine völlig neue Natrium-Ionen-Batterietechnologie vor, die darauf abzielt, das Kernsegment des Marktes zu erobern. Dieser Schritt stellt einen neuen strategischen Meilenstein für GM im Bereich der Energiespeicherung dar.

Drei Haupttrends treiben das rasante Wachstum des Energiespeichermarktes voran. Der erste ist der Ausbau von Rechenzentren für AI-Systeme, deren Energieverbrauch bis Ende des Jahrzehnts voraussichtlich verdreifacht wird. Zudem werden Wirtschaftszweige wie Transport, Fertigung sowie Heiz- und Kühlsysteme zunehmend elektrifiziert.

Derzeit ist Tesla der absolute Marktführer. Im vergangenen Jahr entfielen 82 Prozent der installierten Kapazität von 57 GWh auf Tesla. Der Umsatz des Unternehmens mit Megapack- und Powerwall-Systemen hat sich seit 2023 verdoppelt. Interessanterweise liegt die Bruttomarge in diesem Segment bei 30 Prozent – das ist doppelt so hoch wie der Gewinn aus dem Verkauf von Elektroautos.

Trotz des enormen Marktpotenzials hat sich GM dazu entschieden, nichts zu überstürzen. Das erste große Produkt des Unternehmens, Natrium-Ionen-Zellen, wird erst gegen Ende des Jahrzehnts marktreif sein. Laut Kelty arbeitet GM systematisch an der Entwicklung einer Batteriefamilie, die speziell auf diesen Markt zugeschnitten ist.