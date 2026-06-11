RTX 5090 und Ryzen 9 9950X3D: Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition vorgestellt

Cooler Master hat seinen neuen, limitierten Cosmos Gold Limited Edition Desktop-PC vorgestellt. Dieses System basiert auf dem leistungsstarken AMD Ryzen 9 9950X3D Prozessor mit 16 Kernen und 32 Threads sowie einer Boost-Taktfrequenz von bis zu 5,6 GHz. Dies berichtet Ixbt.com .

Für die Grafikleistung sorgt eine spezielle NVIDIA GeForce RTX 5090 Grafikkarte auf Basis der Blackwell-Architektur mit 32 GB Speicher. Als Basis dient das Asus ROG Crosshair X870E Hero Mainboard, das mit 64 GB DDR5 (4 x 16 GB) RAM und einer 2 TB PCIe Gen4 SSD ausgestattet ist.

Ein 2000 W Netzteil mit 80 Plus Platinum-Zertifizierung sorgt für einen stabilen Betrieb. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Kühlung: Das Cooler Master Atmos II 360 Flüssigkeitskühlsystem sowie zwei 200-mm-Frontlüfter und ein 120-mm-Rücklüfter halten Temperatur und Geräuschpegel auch unter Volllast niedrig.

Das COSMOS Gold Gehäuse wiegt etwa 45 kg und bietet moderne Schnittstellen wie USB 3.2, 20 Gbps USB-C, Wi-Fi 7 und Ethernet. Das Gerät läuft unter dem Betriebssystem Windows 11 Home.