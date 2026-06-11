Technologie- und Kryptomärkte fallen inmitten des SpaceX-IPO-Hypes

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Technologie- und Kryptomärkte fallen inmitten des SpaceX-IPO-Hypes

Der Technologiesektor und die Kryptomärkte verzeichnen einen starken Rückgang aufgrund der Erwartungen an den rekordverdächtigen Börsengang (IPO) von SpaceX. Analysten vermuten, dass die aktuellen Verkäufe mit einem „Liquiditätsengpass vor dem Mega-Börsengang“ zusammenhängen könnten. Investoren verkaufen massenhaft ihre Vermögenswerte, um Kapital für den Kauf von SpaceX-Aktien freizusetzen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Reuters liegt die Nachfrage für den SpaceX-IPO bei über 250 Milliarden Dollar, während das angestrebte Finanzierungsvolumen bei etwa 75 Milliarden Dollar liegt. Da die Nachfrage das Angebot um das Vierfache übersteigt, ist dieser Deal einer der begehrtesten in der Geschichte der Privatplatzierungen. Die Marktbewertung des Unternehmens dürfte in diesem Prozess etwa 1,8 Billionen Dollar erreichen.

Vor diesem Hintergrund verzeichnete der US-Technologiesektor einen deutlichen Rückgang, während der Kryptomarkt in der letzten Woche über 180 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verlor. Andri Fauzan Adziima, Leiter der Forschungsabteilung des Bitrue Research Institute, erklärte die aktuelle Dynamik als vorübergehenden Kapitalabfluss aus risikoreichen Anlagen. Seiner Meinung nach handelt es sich nicht um einen langfristigen „Bärentrend“, sondern um eine kurzfristige Kapitalrotation vor einem großen IPO.

Die Haupteinnahmequelle von SpaceX ist derzeit das Starlink-Satelliteninternetnetzwerk. Das Unternehmen betont zudem sein Potenzial in den Bereichen AI und „Weltraum-Rechenzentren“, das auf zweistellige Billionenbeträge geschätzt wird. Unterdessen haben große Kryptobörsen Derivate eingeführt, die an die Bewertung von SpaceX gekoppelt sind, wobei das Handelsvolumen in den ersten 18 Tagen 2,1 Milliarden Dollar überstieg.

Der Markt befindet sich derzeit in einer Phase hoher Volatilität, in der ein einziges Großereignis die Kapitalallokation im gesamten Technologie- und Kryptosegment beeinflusst. Sollten sich die Annahmen der Analysten bewahrheiten, handelt es sich bei der aktuellen Korrektur um eine vorübergehende Liquiditätsumschichtung vor einem der größten Börsengänge der Marktgeschichte.

SpaceXIPOKryptowährungStarlinkTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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