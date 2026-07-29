Harry Kane bereit zur Vertragsverlängerung bei Bayern

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Harry Kane bereit zur Vertragsverlängerung bei Bayern

Wie Goal.com berichtet, ist der englische Nationalmannschaftskapitän Harry Kane bereit, seine Karriere bei Bayern fortzusetzen und einen langfristigen Vertrag beim Münchner Verein zu unterschreiben. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen hat bestätigt, dass die Verhandlungen zwischen den Parteien bald beginnen werden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Derzeit verbringt der Stürmer seinen Urlaub in den USA. Dem Saisonvorbereitungsplan zufolge wird die Vereinsführung unmittelbar nach der Rückkehr des Spielers die Bedingungen eines neuen Deals besprechen.

Positive Stimmung bezüglich der Zukunft

Dreesen gab auf einer Pressekonferenz in München eine Erklärung ab, die die Fans begeistern wird. Seinen Worten zufolge sind beide Seiten an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert und es bestehen alle Möglichkeiten, eine gemeinsame Einigung zu erzielen.

Zur Erinnerung: Harry Kane wechselte 2023 von Tottenham zu den Münchnern. Dieser Transfer war einer der teuersten Deals in der Geschichte der Bundesliga, und er hat sich zum Führungsspieler im Sturm des deutschen Rekordmeisters entwickelt.

Riesige Ergebnisse auf dem Platz

Die vergangene Saison verlief äußerst erfolgreich für den Stürmer. Er kam in allen Wettbewerben in 51 Spielen zum Einsatz, erzielte 61 Tore und gab 7 Vorlagen.

Dank seines effektiven Spiels gewannen die Bayern die Meisterschaft und den DFB-Pokal. Zudem gewann der Stürmer zum zweiten Mal in seiner Karriere den Europäischen Goldenen Schuh.

Schlussstrich unter Transfergerüchte

Der Vereinsschef äußerte sich auch zu Berichten über den möglichen Abgang weiterer Leistungsträger. Insbesondere dementierte er entschieden die Gerüchte über Transfers von Michael Olise und Luis Díaz.

Während Olise mit dem Interesse von Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, erzielte Díaz in der Vorsaison 26 Tore und 23 Vorlagen. Der Münchner Klub hat das Ziel, die Stabilität des Stammkaders zu wahren.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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