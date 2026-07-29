Poco M8 Power vor offizieller Präsentation geleakt

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Poco M8 Power vor offizieller Präsentation geleakt

Kurz vor der bevorstehenden Präsentation sind die ersten Live-Bilder des neuen Poco M8 Power Smartphones, das im Fokus der Tech-Welt steht, im Internet aufgetaucht. Laut ixbt.com hat dieses Gerät bereits die Aufmerksamkeit der Nutzer mit seinem ultragroßen Akku und einzigartigen technischen Spezifikationen auf sich gezogen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In den Fotos, die von Anvin, dem Redakteur der bekannten Gizmochina-Ressource im sozialen Netzwerk X, veröffentlicht wurden, wird das neue Gadget in einer hellgelben Rückseitenfarbe gezeigt. Experten stellen fest, dass diese Farbwahl an Töne von Apple-Flaggschiffen erinnert, obwohl das Poco M8 Power nicht direkt mit den iPhone 17 Pro Modellen konkurriert, sondern ganz andere eigene Stärken besitzt.

Rekordverdächtige Autonomie und Ladekapazitäten

Das Haupt- und wichtigste optische sowie funktionale Highlight dieses Smartphones ist sein Akku mit einer Kapazität von 8000 mAh. Laut offiziellen Angaben des Herstellers kann das Gerät mit einer einzigen vollständigen Ladung volle drei Tage lang aktiv betrieben werden.

Darüber hinaus ist das Ladesystem des Geräts ziemlich fortschrittlich und unterstützt schnelles kabelgebundenes Laden mit 45 W. Als zusätzlicher Komfort können Nutzer auch die umgekehrte kabelgebundene Ladefunktion mit 22,5 W verwenden, um andere Gadgets aufzuladen.

Erwartete technische Spezifikationen

Prognosen von Insidern und Analysten zufolge wird erwartet, dass das Poco M8 Power in technischer Hinsicht ein spezifischer Klon des Redmi Note 17 Smartphones sein wird. Das Gerät soll mit folgenden Hauptfunktionen ausgestattet sein:

  • Ein breites und flaches 7-Zoll OLED-Display (2396 x 1080 Pixel Auflösung und 120 Hz Bildwiederholfrequenz)
  • Snapdragon 4 Gen 4 Prozessor (SoC) verantwortlich für die Leistung
  • 6 oder 8 GB RAM sowie 128 oder 256 GB interner Speicher
  • 50 MP Hauptkamera und 8 MP Frontkamera
Das neue Smartphone soll auf der modernen HyperOS 3 Softwarebasis laufen. Bislang wurden keine offiziellen Angaben zum globalen Markteinführungsdatum und zum genauen Preis gemacht, aber das Durchsickern der Live-Bilder deutet darauf hin, dass die Präsentation bevorsteht.

PocoSmartphoneHyperOSGadgetsTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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