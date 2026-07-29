Hint-App zur Hausverwaltung mit Martha Stewart vorgestellt

Die Gründerin des berühmten Haushalts- und Gastgewerbeimperiums, Martha Stewart, hat einen einzigartigen Einstieg in den Markt für KI-Technologien gewagt. Sie ist Mitgründerin von Hint geworden, einem Startup, das Aufgaben rund um Hauswartung, Pflege und Management automatisiert. Die App soll Hausbesitzern bei täglichen Aufgaben, dem Energieverbrauch und der Lösung verschiedener Haushalts probleme eng zur Seite stehen. Das berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Laut ixbt.com hilft die neue Anwendung Hausbesitzern bei zahlreichen Aufgaben wie dem Erstellen von Wartungsplänen, der Analyse der Boden- und Luftqualität sowie der Bearbeitung von Versicherungsansprüchen. Die App dient zudem als digitales Archiv, in dem alle Arten von hausbezogenen Verträgen, Dokumenten und Rechnungen gespeichert werden. Über den integrierten KI-Assistenten können Nutzer schnelle Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Kyle Rush, CTO und Mitgründer des Hint-Startups, betonte, dass Martha Stewart nicht nur als symbolische Figur, sondern als echte Gesellschafterin und aktive Führungskraft an dem Projekt beteiligt ist. Sie treffen sich zweimal wöchentlich, und sie überwacht persönlich das Design der App, die Markenprinzipien, den Sprachstil sowie die Genauigkeit der bereitgestellten Informationen. Insbesondere hilft sie dabei, Fehler bei Daten zur Bodenzusammensetzung oder Haushaltspflege basierend auf ihrer persönlichen Erfahrung zu korrigieren.

Entstehungsgeschichte des Projekts

Das Startup startete 2024 ursprünglich als Werkzeug zur Dekarbonisierung von Häusern und zur Findung entsprechender Fördermöglichkeiten. Im Laufe der Zeit erkannten die Autoren jedoch das große Potenzial einer Erweiterung des Anwendungsbereichs. Infolgedessen wurde das Projekt komplett umgestaltet und in einen universellen KI-Assistenten für jeden Hausbesitzer verwandelt.

Heutzutage bewegen sich KI-Technologien über den Rahmen einfacher Chatbots hinaus, um reale Alltagsprobleme zu lösen. Die Hint-App ist eine solche praktische Lösung, die den Nutzern durch Martha Stewarts langjährige persönliche Erfahrung und Ratschläge bereichert präsentiert wird.

Nutzung der App

Um die Hint-App zu nutzen, muss der Nutzer lediglich seine Hausadresse eingeben. Danach erstellt das System ein digitales Profil des Hauses auf Basis öffentlicher Daten – Immobilienregister, Wetter, Bodeneigenschaften und Versorgungsnetze. Hausbesitzer können zudem ihre Inspektionsberichte, Garantiescheine, Hypothekendokumente und Versicherungspolicen hochladen.

Basierend auf den hochgeladenen Daten bietet die App folgende Möglichkeiten:

Bewertung der Bodenzusammensetzung unter dem Fundament und deren Einfluss auf Entwässerung und Sicherheit

Bereitstellung von Informationen über die Luftqualität rund um das Haus

Analyse der Auswirkungen von Klimawandel und Dürre auf Versicherungsraten und Energieverbrauch

Erhalten von Wartungsanleitungen für wichtige Haushaltsgeräte durch das Hochladen von Fotos

Diese Funktionen ermöglichen es Hausbesitzern, ihr Eigentum effektiv zu verwalten, Kosten zu optimieren und unerwarteten Ausfällen vorzubeugen.