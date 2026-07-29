Nacho glaubt an Erreichung der 1000-Tore-Marke durch Cristiano Ronaldo

Nacho Fernández, der ehemalige Mannschaftskamerad von Real Madrid, hat seine feste Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass Cristiano Ronaldo in seiner Karriere die Marke von 1000 Toren erreichen wird. Dem portugiesischen Stürmer, der derzeit in Saudi-Arabien spielt, fehlen nur noch 24 Tore, um diesen historischen Meilenstein zu erreichen, berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von Goal.com zufolge äußerte sich Nacho Fernández in einem Interview mit der Zeitung AS lobend über seinen ehemaligen Kapitän und Freund. Beide Spieler gewannen während ihrer gemeinsamen Zeit beim königlichen Club zahlreiche Trophäen, darunter die Champions-League-Pokale.

Unaufhörliches Streben nach Rekorden

Nacho betonte, dass Ronaldo niemals von seinen Zielen abweicht und es gewohnt ist, immer die höchsten Gipfel zu erobern. Seiner Meinung nach besteht der Hauptlebenszweck des portugiesischen Stars darin, Rekorde zu brechen.

„Weil wir ihn gut kennen, können wir mit Sicherheit sagen, dass er nicht aufhört. Sein Leben besteht darin, Rekorde zu brechen, und das ist absolut erstaunlich“, sagte Nacho über seinen ehemaligen Teamkollegen.

Karriere in Saudi-Arabien und Entschlossenheit

Der Verteidiger, der 2024 zum saudi-arabischen Verein Al Qadsiah wechselte, erhielt die Gelegenheit, wieder in derselben Liga wie Cristiano Ronaldo zu spielen. Dies gab ihm die Möglichkeit, die unermüdliche harte Arbeit des portugiesischen Stürmers im Training und bei Spielen hautnah zu beobachten.

Nacho hob besonders hervor, dass Ronaldo trotz seines Alters immer noch mit derselben Leidenschaft wie am ersten Tag agiert und seine Liebe zum Fußball ungebrochen ist. Genau diese Charaktereigenschaft sei die Hauptkraft, die ihn zur 1000-Tore-Marke führt.