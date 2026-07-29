Gründer des Light Phone präsentieren neues Gerät gegen digitale Abhängigkeit

In einer Zeit, in der Smartphones die Technologiewelt dominieren, nehmen die Bewegungen gegen deren negative Auswirkungen zu. Im Equity-Podcast von TechCrunch erzählten Light-Gründer Kaywei Tang und Joe Hollier, dass sie seit einem Jahrzehnt an der Idee von Einfachheit und digitaler Entgiftung arbeiten und ein spezielles Flip-Phone entwickelt haben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Ixbt.com und TechCrunch erforschen Tang und Hollier seit zehn Jahren den Wert von Einfachheit in unserer Beziehung zur Technologie. Dabei arbeiteten sie mit bekannten Persönlichkeiten wie Andrew Yang, Kendrick Lamar und Pete Davidson zusammen. Angesichts der wachsenden Zahl von "Aufmerksamkeitsaktivisten" gegen große Technologiekonzerne beginnt nun die ganze Welt, ihre Perspektive zu verstehen.

Kampf gegen digitale Abhängigkeit

Smartphones lenken heute ständig die Aufmerksamkeit des Menschen ab und beeinträchtigen den Alltag. Diese taschengroße Sucht zu beseitigen ist keine leichte Aufgabe. Laut den Gründern von Light steht die Anti-Smartphone-Bewegung erst am Anfang, und die Nachfrage nach solchen minimalistischen Geräten wird steigen.

Das neu angekündigte Flip-Phone ermöglicht es Nutzern, sich auf das reale Leben zu konzentrieren, ohne ständig im Strudel von sozialen Medien und Benachrichtigungen zu sein. Das Unternehmen möchte modernen Menschen helfen, ihre Zeit und Aufmerksamkeit mit diesem Gerät zurückzugewinnen.