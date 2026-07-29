Gründer des Light Phone präsentieren neues Gerät gegen digitale Abhängigkeit

·30·Technologie
Gründer des Light Phone präsentieren neues Gerät gegen digitale Abhängigkeit

In einer Zeit, in der Smartphones die Technologiewelt dominieren, nehmen die Bewegungen gegen deren negative Auswirkungen zu. Im Equity-Podcast von TechCrunch erzählten Light-Gründer Kaywei Tang und Joe Hollier, dass sie seit einem Jahrzehnt an der Idee von Einfachheit und digitaler Entgiftung arbeiten und ein spezielles Flip-Phone entwickelt haben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Ixbt.com und TechCrunch erforschen Tang und Hollier seit zehn Jahren den Wert von Einfachheit in unserer Beziehung zur Technologie. Dabei arbeiteten sie mit bekannten Persönlichkeiten wie Andrew Yang, Kendrick Lamar und Pete Davidson zusammen. Angesichts der wachsenden Zahl von "Aufmerksamkeitsaktivisten" gegen große Technologiekonzerne beginnt nun die ganze Welt, ihre Perspektive zu verstehen.

Kampf gegen digitale Abhängigkeit

Smartphones lenken heute ständig die Aufmerksamkeit des Menschen ab und beeinträchtigen den Alltag. Diese taschengroße Sucht zu beseitigen ist keine leichte Aufgabe. Laut den Gründern von Light steht die Anti-Smartphone-Bewegung erst am Anfang, und die Nachfrage nach solchen minimalistischen Geräten wird steigen.

Das neu angekündigte Flip-Phone ermöglicht es Nutzern, sich auf das reale Leben zu konzentrieren, ohne ständig im Strudel von sozialen Medien und Benachrichtigungen zu sein. Das Unternehmen möchte modernen Menschen helfen, ihre Zeit und Aufmerksamkeit mit diesem Gerät zurückzugewinnen.

Light PhoneSmartphoneTechnologieGadgetsEquity
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Intel Nova Lake Prozessoren erscheinen mit starkem GrafikernIntel Nova Lake Prozessoren erscheinen mit starkem GrafikernHeute, 00:22Sam Altman hat erklärt, warum er TikTok verlassen hatSam Altman hat erklärt, warum er TikTok verlassen hatGestern, 23:57Wenn KI einen Verkaufsautomaten steuert: Lüge, Erpressung und WettbewerbWenn KI einen Verkaufsautomaten steuert: Lüge, Erpressung und WettbewerbGestern, 23:56Bakterien reinigen toxisches Uran im Wasser zu 96 ProzentBakterien reinigen toxisches Uran im Wasser zu 96 ProzentGestern, 23:28USA verbieten ausländische Roboter und Inverter unter Berufung auf die nationale SicherheitUSA verbieten ausländische Roboter und Inverter unter Berufung auf die nationale SicherheitGestern, 23:26James-Webb-Weltraumteleskop widerlegt Hoffnungen auf Dyson-SphärenJames-Webb-Weltraumteleskop widerlegt Hoffnungen auf Dyson-SphärenGestern, 22:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design