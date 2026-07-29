Elon Musk und X Platform erzielen Einigung mit Werbeverband

Das soziale Netzwerk X (früher Twitter), im Besitz von Elon Musk, hat einen mehrjährigen Rechtsstreit mit der World Federation of Advertisers (WFA) beendet. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der beiden Organisationen wurden alle Klagen und Gerichtsverfahren zwischen den Parteien offiziell eingestellt. Es wird erwartet, dass dieses Ereignis die Beziehung zwischen dem Technologiemarkt und der Werbeindustrie auf eine völlig neue Ebene hebt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Dieser Konflikt begann im Jahr 2022, nachdem Elon Musk das soziale Netzwerk für 44 Milliarden Dollar gekauft und dessen Inhaltsmoderationspolitik drastisch geändert hatte. Nach den Änderungen brachen die Werbeeinnahmen auf der Plattform stark ein; als Grund wurde genannt, dass große Marken, besorgt um die Sicherheit ihrer Produkte, ihre Werbeausgaben auf X eingestellt hatten. Daraufhin begann die Führung von X, harte Maßnahmen gegen die Unternehmen zu ergreifen.

Klage und ihre Details

Berichten von ixbt.com und anderen internationalen Nachrichtenquellen zufolge hatte X im Jahr 2024 Klage gegen die WFA eingereicht. Das Plattformmanagement warf ihr vor, einen „systematischen illegalen Boykott“ organisiert zu haben. In der Klageschrift wurden weltbekannte Unternehmen wie Mars, CVS Health, Shell und Lego beschuldigt, ihre Werbegelder absichtlich gekürzt zu haben. Die Beklagtenseite wies diese Vorwürfe jedoch kategorisch zurück und betonte, dass Marken das Recht haben, frei darüber zu entscheiden, wofür sie ihre Mittel einsetzen.

Im März dieses Jahres wies ein Bundesrichter die Klage ab, da X nicht nachweisen konnte, dass ihm durch Kartellgesetze ein Schaden entstanden war. Daraufhin legte das Plattformmanagement im April Berufung gegen die Gerichtsentscheidung ein. Bis heute haben sich die Parteien jedoch auf eine gegenseitige Einigung verständigt und den Konflikt friedlich beigelegt.

Bedingungen der Einigung zwischen den Parteien

In der gemeinsamen Erklärung wird betont, dass WFA und X Corp. die Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Global Alliance for Responsible Media (GARM) hinter sich lassen. X hatte behauptet, Werbetreibende hätten ihre Ausgaben genau wegen der Regeln reduziert, die von der GARM-Initiative innerhalb der WFA entwickelt wurden. GARM wurde gegründet, um zu verhindern, dass Werbung neben schädlichen Online-Inhalten erscheint, und ihre Aktivitäten waren bei Tech-Giganten auf Widerspruch gestoßen.

Im Text der Erklärung wurden folgende Hauptaspekte festgehalten:

WFA bestätigte die Einstellung der GARM-Aktivitäten am 9. August 2024 und erklärte, GARM oder ähnliche Initiativen in Zukunft nicht wiederzubeleben.

Die Organisation bekräftigte ihr Bekenntnis zur Meinungsfreiheit, die in ihrer Gründungssouveränität von 1953 verankert ist.

X und WFA erzielten eine vollständige Übereinstimmung darüber, dass Marken, Plattformen und Verbraucher gleichermaßen von Innovationen zur Markensicherheit profitieren.

Es sei daran erinnert, dass die Beziehungen zwischen Elon Musk und großen Vertretern des Werbemarktes nicht immer reibungslos verlaufen sind. Auch in der Vergangenheit hatte Musk öffentliche Aufmerksamkeit erregt, indem er äußerst scharfe und offene Äußerungen gegen große Sponsoren richtete, die ihre Budgets auf der Plattform eingefroren hatten. Es wird erwartet, dass diese Einigung ein wichtiger Schritt ist, um die Zusammenarbeit zwischen sozialen Netzwerken und der Werbewelt wieder in konstruktive Bahnen zu lenken.