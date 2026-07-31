Wissenschaftler schlagen vor, Feuer statt mit Wasser mit flüssigem Stickstoff zu löschen

·26·Technologie
Wissenschaftler schlagen vor, Feuer statt mit Wasser mit flüssigem Stickstoff zu löschen

Wissenschaftler aus den USA haben eine völlig neuartige und unerwartete Methode zur Bekämpfung von Waldbränden vorgeschlagen. Laut Ixbt.com testen Forscher ein spezielles robotisiertes System, das ohne Wasser oder schädliche Chemikalien arbeitet. Es wird erwartet, dass dieser innovative Ansatz ein wichtiger Schritt zur Verhinderung großer Naturkatastrophen in der Zukunft sein wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Idee entstand zufällig und ihre Geschichte reicht bis zu Laborexperimenten im Jahr 2008 zurück. Professor Yannis Levendis von der Northeastern University und seine Kollegen gossen damals flüssigen Stickstoff auf brennende Gummirückstände. Die Tatsache, dass das Feuer fast sofort erlosch, überraschte die Wissenschaftler und legte den Grundstein für jahrelange wissenschaftliche Forschung.

Funktionsprinzip der revolutionären Technologie

Der Wirkungsmechanismus der neuen Technologie unterscheidet sich drastisch von herkömmlichen Brandschutzmethoden. Sobald der flüssige Stickstoff in den Brandherd gelangt, verdampft er sehr schnell und dehnt sein Volumen um das etwa Zehnfache aus. Dabei verdrängt er den für das Feuer notwendigen Sauerstoff und kühlt die Flamme sofort auf Minustemperaturen ab.

Experten erklären, dass nach der vollständigen Verdampfung der Substanz nur völlig harmloser normaler Stickstoffgas in der Umwelt verbleibt. Dies stellt sicher, dass es keine negativen Auswirkungen auf die umliegende Natur und Ökologie hat. Im Gegensatz zu herkömmlichen chemischen Löschmitteln gilt diese Methode als völlig sauber.

Spezieller Robot und seine Fähigkeiten

Für praktische Tests entwickelten Forscher einen kompakten Roboter mit Raupenfahrwerk. Diese intelligente Maschine ist mit Kryobehältern und einem Stickstoff-Zuführungssystem ausgestattet und kann sowohl im automatisierten als auch im ferngesteuerten Modus arbeiten.

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Studierenden der Ingenieurfakultät mit finanzieller Unterstützung der Gordon and Betty Moore Foundation umgesetzt. In der aktuellen Phase ist der entwickelte Spezialroboter nicht für die Bekämpfung von Großbränden ausgelegt. Seine Hauptaufgabe besteht darin, kleine Brandherde in schwierigen, für Retter gefährlichen Gebieten rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen.

Derzeit wird das System auf einem speziellen Testgelände erprobt, das Waldbrandbedingungen im Westen der USA simuliert. In Zukunft erwägen Wissenschaftler auch eine Erweiterung der Technologie, um große Lkw mit Kryobehältern und spezielle Brandschutztechnik zu entwickeln.

FlüssigstickstoffWaldbrandNeue TechnologieWissenschaftliche EntdeckungÖkologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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