Unerwartetes Geschenk für iPhone-Nutzer: AirDrop-Geschwindigkeit in iOS 27 drastisch erhöht

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Unerwartetes Geschenk für iPhone-Nutzer: AirDrop-Geschwindigkeit in iOS 27 drastisch erhöht

Der Blogger Tim Schofield hat die aktualisierte AirDrop-Funktion in der iOS 27 Beta getestet. Apple hatte bei der Vorstellung versprochen, dass die Datenübertragungsgeschwindigkeit im Vergleich zu iOS 26 um bis zu 80 Prozent steigen würde. Der Blogger beschloss, diese Aussage in der Praxis zu überprüfen. Dies berichtet Ixbt.com .

Für das Experiment wurde eine Videodatei mit einer Dauer von 7 Minuten und 30 Sekunden und einer Größe von 3,5 GB ausgewählt. Die Übertragung der Datei von einem Gerät mit iOS 27 auf ein Smartphone mit iOS 26 dauerte 2 Minuten und 11 Sekunden. Als jedoch beide Geräte unter iOS 27 liefen, dauerte der Vorgang nur 41 Sekunden.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Datenübertragungsgeschwindigkeit im neuen System um etwa 69 Prozent gestiegen ist. Obwohl dieser Wert etwas unter den von Apple versprochenen 80 Prozent liegt, ist er im täglichen Gebrauch deutlich schneller.

Es ist zu beachten, dass die Endergebnisse je nach Verbindungsbedingungen, Abstand zwischen den Geräten und der konkreten Systemversion variieren können. Höchstwahrscheinlich wird Apple die AirDrop-Funktion bis zur finalen Veröffentlichung von iOS 27 weiter optimieren und die Leistung auf das angekündigte Niveau bringen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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