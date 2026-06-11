DoorDash startet KI-Chatbot für Bestellungen per Text und Bild

DoorDash kündigte am Donnerstag seinen neuesten KI-Schritt an: einen neuen Chatbot, mit dem Nutzer Lebensmittel und Produkte per Texteingabe und Bildern bestellen können. Der „Ask DoorDash“ genannte Chatbot ermöglicht es Nutzern, mit eigenen Worten zu suchen, anstatt lange Listen von Restaurants und Geschäften zu durchforsten, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Mit dem neuen System können Sie dem Chatbot mitteilen, welche Art von Essen Sie möchten, einen Rezeptlink teilen oder Beschreibungen schreiben, um einen Platz zu reservieren. Wie im Blogbeitrag des Unternehmens erwähnt, funktionieren herkömmliche Suchsysteme gut, wenn man den genauen Restaurantnamen kennt, aber „Ask DoorDash“ wurde speziell für Situationen entwickelt, in denen der Nutzer nicht genau weiß, was er möchte.

Die DoorDash-App kann einen Warenkorb basierend auf einem Foto aus einem Kochbuch, einer handschriftlichen Einkaufsliste oder einem Rezept zusammenstellen. Das System fügt automatisch alle Artikel und deren Mengen zum Warenkorb hinzu. Es verhindert auch unnötige Ausgaben, indem es den Nutzer fragt, ob Grundnahrungsmittel wie Zucker oder Butter bereits zu Hause vorhanden sind. Man kann den Chatbot auch bitten, eine letzte Bestellung zu wiederholen oder neue Produkte basierend auf früheren Einkäufen zu empfehlen.

Bei Essensbestellungen können Anfragen wie „ein herzhaftes Abendessen für eine 4-köpfige Familie“ an den Chatbot gesendet werden. Die App zeigt nicht nur Restaurants an, sondern erklärt auch, warum ein bestimmter Ort zu Ihrer Anfrage passt. Es gibt auch die Möglichkeit, Ergebnisse nach zusätzlichen Kriterien wie „kinderfreundlich, vegetarisch und nicht scharf“ zu filtern.

Derzeit wurde der Chatbot auf iOS in ausgewählten Regionen für Restaurant-Suchen, Einkäufe und Reservierungsdienste gestartet. Das Unternehmen plant, diese Funktion in den kommenden Wochen in den gesamten USA auszuweiten. Ähnliche Technologien werden auch von Wettbewerbern wie Uber Eats und Instacart aktiv eingeführt.