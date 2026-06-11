Endurance Energy sammelt 54 Millionen Dollar für Energiegewinnung vom Meeresboden

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Endurance Energy sammelt 54 Millionen Dollar für Energiegewinnung vom Meeresboden

Der ehemalige SpaceX-Ingenieur Andrew Redd hat seinen Fokus von der Weltraumtechnologie auf riesige Energiequellen am Meeresboden verlagert. Sein Startup Endurance Energy hat 54 Millionen Dollar in einer Serie-A-Finanzierungsrunde eingesammelt, um ein Projekt zur Nutzung geothermischer Energie vom Meeresgrund umzusetzen. Diese Investitionsrunde unter der Leitung des Founders Fund wurde von 72 Ventures, Construct Capital und anderen großen Fonds unterstützt. Dies berichtet Techcrunch.com .

Basierend auf seiner Erfahrung bei den Dragon- und Starship-Projekten von SpaceX schlägt Redd einen völlig neuen Ansatz für das Problem der erneuerbaren Energien vor. Seiner Meinung nach muss die zukünftige Energiequelle nicht nur umweltfreundlich sein, sondern auch rund um die Uhr stabile Grundlastenergie liefern können. Dies ist besonders wichtig, um den wachsenden Bedarf von AI-Rechenzentren, Elektrofahrzeugen und der Schwerindustrie zu decken.

Derzeit macht Geothermie nur 0,4 % des gesamten Energieverbrauchs in den USA aus. Während andere Startups wie Fervo und Zanskar Tiefenbohrungen an Land durchführen, konzentriert sich Endurance Energy auf Wärmequellen am Meeresboden. Diese Methode ermöglicht die Erzeugung riesiger Mengen elektrischer Energie in der Nähe dicht besiedelter Gebiete.

Das Team von Endurance Energy besteht derzeit aus 21 Mitarbeitern, von denen mehr als die Hälfte ehemalige SpaceX-Ingenieure sind. Zudem war der VP of Engineering des Unternehmens zuvor beim Fusions-Startup Helion Energy tätig. Die neuen Mittel werden dem Unternehmen helfen, das erste Kraftwerksprojekt zu entwickeln, das in der Lage ist, Terawatt an Energie vom Meeresboden zu gewinnen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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