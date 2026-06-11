Das Ende der Powerbanks: Anker-Chef gibt überraschende Erklärung ab

Steven Yang, Gründer und CEO von Anker Innovations, erklärte, dass der Markt für Powerbanks in Zukunft vollständig verschwinden könnte. Der Manager nannte das Schicksal von MP3-Playern, Kassetten- und CD-Playern als Beispiele. Seiner Meinung nach haben die meisten Kategorien der Unterhaltungselektronik eine Lebensdauer von etwa zehn Jahren von der Massenverbreitung bis zum Verschwinden vom Markt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Obwohl Anker lange Zeit eng mit Powerbanks verbunden war, ist das Unternehmen heute weniger von diesem Bereich abhängig. Zum Jahresende 2025 stieg der Umsatz von Anker um 23,5 Prozent auf fast 4,2 Milliarden Dollar. Während Ladegeräte und Energiespeichersysteme die Hälfte des Umsatzes ausmachten, sind klassische Powerbanks keine Haupteinnahmequelle mehr.

Im ersten Quartal 2026 erreichte der Umsatz des Unternehmens fast 1 Milliarde Dollar, der Nettogewinn ging jedoch leicht zurück. Zuvor hatten Unternehmensvertreter eingeräumt, dass ein zu breites Produktsortiment die Qualitätskontrolle beeinträchtigt habe. Berichten zufolge gab es allein im Jahr 2024 etwa 100 verschiedene Powerbank-Modelle im Sortiment des Unternehmens.

Laut Steven Yang hängt die Zukunft des Marktes von der Entwicklung der Akkus in Smartphones und anderen Mobilgeräten ab. Wenn die Akkulaufzeit von Gadgets weiter zunimmt, wird der Bedarf an separaten externen Batterien zwangsläufig stark sinken.