Das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League İstanbul Başakşehirwurde zu einer wahren Katastrophe für. In der Partie gegen Inter Turku im finnischen Turku im Veritas Stadion kassierte der türkische Klubs eine herbe Niederlage und schied aus dem Turnier aus. Die beiden Stars der usbekischen Nationalmannschaft — Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev— konnten das Team trotz all ihres Einsatzes auf dem Platz nicht vor dem frühen Abschied bewahren.

In diesem Artikel schildern wir Ihnen die wichtigsten Momente der Schreckensnacht in Finnland, die Tore und den Auftritt unserer Landsleute.

Eiskalt erwischt in Finnland: Die Schockmomente des Spiels

Nach dem 1:1 im Hinspiel standen die Chancen beider Seiten zunächst ausgeglichen. Doch die Gastgeber zeigten von den ersten Minuten an ihre Überlegenheit.

18. Minute: Der erste Treffer! Inter-Stürmer Jasse Tuominen köpfte eine Flanke nach einem Eckball präzise ein und ließ dem Torhüter keine Abwehrchance. Spielstand — 1:0.

Die Istanbuler versuchten das Spiel zu kontrollieren, taten sich jedoch schwer, die kompakte Defensive der Finnen zu knacken. Eldor Shomurodov kreierte einige gefährliche Szenen, aber es fehlte an Präzision.

47. Minute: Der Albtraum geht weiter! Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit traf Clinton Antwi nach einem schwerwiegenden Fehler in der Başakşehir-Abwehr aus kurzer Distanz. Spielstand — 2:0. Dieses Tor entschied die Partie praktisch.

Shomurodov und Fayzullayev: Usbekische Krieger auf dem Rasen

Die beiden usbekischen Talente liefen in dieser Partie in unterschiedlichen Rollen auf.

Spieler Minuten Aktion Effizienz Eldor Shomurodov 1–77 Startelf. Führte gefährliche Angriffe an, aber ein Durchbruch gegen das Abwehrauto gelang nicht. Drei unpräzise Torschüsse. Gering Abbosbek Fayzullayev 46–90 Kam zu Beginn der zweiten Halbzeit als Einwechselspieler. Belebte das Offensivspiel und schlug einige Pässe. Konnte das Endergebnis jedoch nicht mehr wenden. Mittel

Im Bild: Usbekistans Nationalmannschaftskapitän Eldor Shomurodov (Nr. 14) im Kreis von Inter-Turku-Verteidigern, im Hintergrund zeigt die Anzeigetafel den unglücklichen Spielstand.

Fazit: UECL und die Zukunft von Başakşehir

Nach dem Gesamtergebnis (3:1) zog Inter Turku in die dritte Qualifikationsrunde ein. İstanbul Başakşehir hingegen beendete sein Europapokal-Abenteuer äußerst früh. Diese Niederlage war ein heftiger Schock für Vereinsführung und Fans.

Das nächste Ziel des Teams wird es sein, in der heimischen Liga erfolgreich zu sein und sich in der kommenden Saison wieder für den Europapokal zu qualifizieren. Für Shomurodov und Fayzullayev hat diese Saison erst begonnen, und wir hoffen, dass sie ihr Können in der Süper Lig unter Beweis stellen werden.

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