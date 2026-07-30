KI-Branche entdeckt neues Einhorn

Das auf die Entwicklung von Künstliche Intelligenz-Technologien spezialisierte Startup Simile hat in nur fünf Monaten erfolgreich seine zweite große Finanzierungsrunde abgeschlossen. Laut ixbt.com hat das Unternehmen eine Serie-B-Investition in Höhe von 200 Millionen USD eingeworben, womit sich die Gesamtbewertung auf 2 Milliarden USD beläuft und offiziell den Einhorn-Status erreicht hat. Die Finanzierungsrunde wurde von Greenoaks geleitet, mit Beteiligungen von Index Ventures, Bain Capital Ventures und mehreren anderen großen Fonds, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Das bemerkenswerte Tempo dieser Finanzierungsrunde zeigt, dass die Nachfrage und das Vertrauen in Künstliche Intelligenz auf dem Start-up-Markt extrem hoch bleiben. Zur Erinnerung: Erst vor fünf Monaten trat Simile aus dem Stealth-Modus heraus und gab den Abschluss einer von Index Ventures angeführten Serie-A-Investition über 100 Millionen USD bekannt. Die Verdoppelung der Unternehmensbewertung in so kurzer Zeit bestätigt das große Vertrauen der Investoren in dieses Projekt.

Wie funktionieren simulierte Nutzer?

Das Startup Simile bietet KI-generierte simulierte Nutzer für die Bereiche Marketing und Produktforschung an. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, ihre Produkte in frühen Phasen durch verschiedene künstliche Personas zu testen, ohne echte Menschen einzubeziehen. Dies beschleunigt den Marktanalysen- und Produktdesignprozess erheblich.

Das Projekt wurde von Joon Sung Park, einem Doktoranden an der Stanford University, gegründet. Als Grundlage für das Startup diente sein im Rahmen der Dissertation entstandenes Projekt namens „Smallville“, in dem KI-Agenten sogar die Organisation von Partys simulierten. Zu den Hauptkunden des Unternehmens gehören heute große Gesundheits- und Einzelhandelsketten, wobei CVS Health derzeit einer der Hauptabnehmer des Startups ist.

Branchenwachstum und Zukunftsaussichten

Das erklärte Hauptziel des Startups ist es, das Verhalten aller acht Milliarden Menschen auf der Erde präzise und korrekt zu simulieren. Experten zufolge ist dies jedoch eine recht komplexe Aufgabe, da Menschen äußerst unvorhersehbare Wesen sind, die sowohl nach Logik als auch nach Emotionen handeln. Nichtsdestotrotz hat sich die Richtung der Nutzersimulation für Forschungszwecke bereits zu einem der vielversprechendsten Bereiche für die Gewinnung von Risikokapitalinvestitionen entwickelt.

Auch andere in diesem Bereich tätige Unternehmen ziehen derzeit die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich. Insbesondere das ähnliche Dienstleistungen anbietende Startup Aaru sicherte sich im Dezember vergangenen Jahres eine Serie-A-Investition mit einer Bewertung von 1 Milliarde USD. Die jüngsten Erfolge von Simile zeigen, dass KI-gestützte Marktforschung in Zukunft ein wichtiges Werkzeug für Unternehmen sein wird.