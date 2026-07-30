Erste vollwertige Röntgenaufnahmen im All gemacht

Erstmals in der Geschichte der Weltraumforschung ist es gelungen, vollwertige und diagnostikfähige Röntgenbilder in der Erdumlaufbahn aufzunehmen. Dieser wichtige wissenschaftliche Meilenstein dient als entscheidender Schritt zur Gewährleistung der Sicherheit zukünftiger Langzeit-Weltraumexpeditionen zum Mars und anderen fernen Planeten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde dieses erfolgreiche Experiment von einer internationalen Wissenschaftlergruppe unter der Leitung der Mayo-Klinik-Spezialistin Shayna Gifford mit Unterstützung von NASA und SpaceX durchgeführt. Die Tests fanden während der bemannten SpaceX-Weltraummission Fram2 statt, wobei ein kompaktes und tragbares Röntgensystem verwendet wurde, das für abgelegene irdische Regionen und Sportwettkämpfe konzipiert ist.

Keine Unterschiede zwischen Bildern aus dem All und von der Erde

Unter Orbitalbedingungen fotografierten Astronauten Hände, Brustkorb, Bauchhöhle sowie verschiedene Gegenstände, darunter Smartwatches, vor dem Flug und während des Aufenthalts im All. Die anschließend von unabhängigen Radiologen analysierten Bilder versetzten die Experten in Staunen.

Den Schlussfolgerungen der Experten zufolge stehen Qualität, Kontrast und Schärfe der im All aufgenommenen Röntgenbilder den unter irdischen Bedingungen gemachten Aufnahmen in nichts nach. Da keine nennenswerten Unterschiede festgestellt wurden, ist die Zuverlässigkeit dieser Technologie in der Raumfahrt praktisch bestätigt.

Erweiterung der medizinischen Diagnostikmöglichkeiten

Bekanntlich war bis dato die Ultraschalluntersuchung (Sonographie) die einzige medizinische Bildgebungsmethode an Bord von Raumschiffen und Orbitalstationen. Ultraschalluntersuchungen sind jedoch dadurch eingeschränkt, dass sie die Beteiligung eines speziell geschulten Bedieners erfordern.

Die tragbaren Röntgengeräte, die die neuen Tests erfolgreich bestanden haben, zeichnen sich durch ihre enorme Bedienerfreundlichkeit aus. Sie bieten folgende Möglichkeiten:

Schnelle Erkennung von Knochenbrüchen und Lungenerkrankungen;

Diagnose verschiedener innerer Verletzungen und Zustände;

Überprüfung von Geräten auf innere Schäden und Defekte ohne Demontage.

Kritische Bedeutung für zukünftige Langzeitexpeditionen

Diese Forschung ist von überragender Bedeutung, insbesondere für die anstehenden Mars-Expeditionen. Bei Reisen zum Roten Planeten haben die Besatzungsmitglieder im Falle schwerer Verletzungen oder Krankheiten keine Möglichkeit zur sofortigen Rückkehr zur Erde.

Die Autoren der Studie betonen, dass mit zunehmender Dauer bemannter Raumfahrtmissionen die Möglichkeiten zur medizinischen Selbstdiagnose zu einem unverzichtbaren Element der Besatzungssicherheit werden. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass kompakte Röntgensysteme künftig zur Standardausrüstung für lange Weltraumreisen gehören könnten.