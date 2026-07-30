Spotify ermöglicht Nutzern das Hinzufügen persönlicher Erinnerungen zu Titeln

Der beliebte Streaming-Dienst Spotify hat ein völlig neues Feature eingeführt, mit dem Musik-Playlists noch persönlicher gestaltet werden können. Laut Berichten von TechCrunch ist es ab sofort möglich, zu jedem Song individuelle Notizen und Erinnerungen zu hinterlassen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet es.

Die neue Funktion ermöglicht es Hörern, Erinnerungen daran zu speichern, warum ein bestimmter Song zu einer Playlist hinzugefügt wurde oder wo sie ihn zum ersten Mal gehört haben. Ein bei einem Spaziergang durch Paris entdeckter Track oder die Melodie beim ersten Date können nun einen eigenen kleinen Kommentar erhalten.

Die Möglichkeit, Musik-Playlists in Tagebücher zu verwandeln

Unternehmensvertreter erklären, dass solche Notizen mit der Zeit ein umfassendes Bild ergeben, das den Musikgeschmack des Hörers und wichtige Momente seines Lebens widerspiegelt. Dieser Ansatz verwandelt gewöhnliche Musiksammlungen in einen Raum persönlicher Erinnerungen.

Dieser Schritt ermöglicht es der Spotify-Plattform, im Gegensatz zu Hauptkonkurrenten wie Apple Music und YouTube Music ein einzigartiges Tagebuchelement einzuführen. Eine solche Funktion ist auf anderen Konkurrenzplattformen derzeit noch nicht verfügbar und sorgt für ein Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens.

Nutzungsbedingungen und Einschränkungen

Laut ixbt.com wird die neue Funktion sowohl Nutzern des kostenlosen Tarifs als auch von Premium-Tarifen gleichermaßen zur Verfügung gestellt. Die Nutzung setzt jedoch ein Mindestalter von 16 Jahren voraus, und der Dienst wurde vorerst nur in ausgewählten Märkten gestartet.

Die Aktivierung ist denkbar einfach: Der Nutzer öffnet eine von ihm erstellte oder mit Songs ergänzte Playlist, tippt auf das Drei-Punkte-Menü neben dem Song und wählt die Option „Add note“ (Notiz hinzufügen). Danach kann der Text eingegeben und gespeichert werden.

Die erstellte Notiz ist für alle Nutzer sichtbar, die Zugriff auf die Playlist haben, und der Name des Autors wird mit seinem Profil verlinkt. Dies schafft eine einzigartige Kommunikationsatmosphäre unter Hörern durch musikalische Vorlieben und Erinnerungen.

Running Mode für Sportbegeisterte

Eine weitere am selben Tag von Spotify angekündigte Neuheit nennt sich Running Mode. Diese Funktion wählt Songs passend zu den verschiedenen Phasen eines Laufs aus und spielt automatisch den nächsten Track basierend auf Geschwindigkeit und Vorlieben des Nutzers ab.

Dieser Laufmodus steht derzeit Premium-Nutzern in ausgewählten Ländern zur Verfügung, während das Unternehmen die Möglichkeiten zur Verknüpfung von körperlicher Aktivität und Musik weiter ausbaut.