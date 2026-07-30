Alejandro Balde: Wir haben keine Angst vor Real Madrid und haben unser Schicksal selbst in der Hand

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Alejandro Balde: Wir haben keine Angst vor Real Madrid und haben unser Schicksal selbst in der Hand

Barcelona-Verteidiger Alejandro Balde hat erklärt, dass sein Team vor Real Madrid absolut keine Angst hat und in der kommenden Saison um alle Trophäen kämpfen wird. In einem Interview mit einem Sportportal betonte der Spieler, dass sich die Katalanen auf ihr eigenes Spiel konzentrieren müssen. Das berichtet Goal.com berichtet .

Laut dem Sportbericht bleibt Balde trotz Sommer-Transfers und der Rückkehr von Trainer José Mourinho gelassen gegenüber dem Gegner und betonte, dass auf dem Platz nur die eigenen Aktionen des Teams zählen. Seiner Meinung nach wird Fußball 11 gegen 11 gespielt, und die Namen der Spieler auf dem Platz spielen keine Rolle.

La Liga und das Meisterschaftsrennen

Zur Konkurrenz in der spanischen Meisterschaft befragt, erinnerte der 22-jährige Spieler daran, dass die Saison lang ist und sie nur zweimal auf ihre Hauptkonkurrenten treffen werden. Seinen Worten nach liegt das Schicksal von La Liga direkt in den Händen der Mannschaft selbst.

Balde sprach auch über seine persönlichen Ziele. Er merkte an, dass er jung ist, viele Möglichkeiten zur Entwicklung und zum Lernen hat und es sein Hauptziel ist, sein Spiel jedes Jahr zu verbessern.

Erfolge unter Hansi Flick

In den letzten zwei Spielzeiten hat der katalanische Klub unter der Leitung von Hansi Flick fast alle nationalen Trophäen gewonnen. Der Verteidiger betonte, dass man diesen Weg weitergehen, weiter träumen und in allen Turnieren um den Sieg kämpfen müsse.

Auf die Frage nach der Champions League antwortete er, dass dieser Wettbewerb der wichtigste sei und jeder ihn gewinnen wolle. Er fügte jedoch hinzu, dass man sich nicht zu sehr darauf versteifen und Schritt für Schritt vorgehen müsse.

Der Fußballer fügte hinzu, dass die Rückkehr von 8 Weltmeistern in den Kader enormes Selbstvertrauen bringt und ein fantastisches Team, das seine Stärke in den letzten Jahren bewiesen hat, auf sie wartet.

Alejandro BaldeBarcelonaReal MadridLa LigaChampions League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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