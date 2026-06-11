Pool-App verwandelt Screenshots in nützliche Informationen

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Pool-App verwandelt Screenshots in nützliche Informationen

Im Laufe der Jahre ist die Galerie Ihres Smartphones zu einem unübersichtlichen Archiv geworden, das nicht nur persönliche Erinnerungen enthält, sondern auch Rezepte, Modeideen, interessante Zitate und Produktempfehlungen aus dem Internet. Die neu veröffentlichte App Pool hilft dabei, dieses digitale Chaos zu ordnen. Sobald Sie der App Zugriff auf Ihre Fotos gewähren, sortiert sie alle Screenshots in spezielle Kategorien, sogenannte „pools“. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Pool reiht sich in die Riege von Startups wie mymind, Fabric und Raindrop ein, die Lesezeichen-Systeme im Zeitalter der AI neu erfinden. Pool hebt sich jedoch dadurch ab, dass es sich speziell auf Screenshots konzentriert. Mithilfe von AI speichert es nicht nur das Bild, sondern ermöglicht dem Nutzer, die Informationen wiederzufinden und zu nutzen. Handelt es sich beispielsweise um einen Produkt-Screenshot, findet die App einen Link zur Website des Verkäufers; ist es ein Rezept von Instagram, extrahiert sie die Zutaten und die Zubereitungsmethode.

Die Gründer Maxime Junique und Piet Terheyden begannen vor drei Jahren mit der Arbeit an dieser Idee, doch das Projekt wurde damals vorübergehend pausiert. Die Wiederbelebung des Projekts wurde durch die Fortschritte in der AI-Technologie vorangetrieben. Laut Junique bleibt die „Sammlung emotionaler Daten“, wie etwa Screenshots, ein unerforschtes Feld, während viele Unternehmen mit Daten wie E-Mails oder Banktransaktionen arbeiten.

Derzeit hilft Pool den Nutzern, vergessene Ideen, Designvorlagen und geplante Einkäufe wiederzuentdecken. Es ist nicht nur ein Archiv, sondern entwickelt sich zu einem persönlichen Assistenten, der von AI gesteuert wird.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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