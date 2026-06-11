Trumps Smartphone entpuppt sich als Klon des HTC U24 Pro

Experten von iFixit haben in Zusammenarbeit mit NBC das Trump T1 Smartphone einer detaillierten Analyse unterzogen und festgestellt, dass das Gerät im Grunde eine fast exakte Kopie des HTC U24 Pro Modells ist. Während der Untersuchung wurden beide Smartphones per Computertomographie gescannt und vollständig zerlegt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Während des Experiments gelang es den Experten, das Mainboard des HTC U24 Pro in das Gehäuse des Trump T1 einzubauen, was zu einem voll funktionsfähigen Gerät führte. Die interne Konstruktion ist nahezu identisch, die Unterschiede beschränken sich nur auf einige Elemente des Außendesigns.

Beim Trump T1 wurde die Position des Blitzes leicht verändert, das Lautsprechergitter überarbeitet und Speicherchips von einem anderen Lieferanten verwendet. Konkret nutzt das Trump T1 Komponenten von Micron, während das HTC U24 Pro auf SK Hynix setzt. Der größte Unterschied liegt in der Akkukapazität: 5000 mAh beim Trump T1 und 4600 mAh beim HTC U24 Pro.

Zuvor hatte HTC erklärt, keine Smartphones für andere Marken herzustellen, jedoch keine Informationen zur Herkunft des U24 Pro Modells gegeben. Laut The Verge wird das Trump T1 in China gefertigt. Vertreter von Trump Mobile gaben an, dass die Komponenten derzeit aus "befreundeten Ländern" bezogen werden und der Status "Made in USA" ein zukünftiges Ziel sei.

Obwohl die offizielle Vorstellung des Trump T1 fast ein Jahr zurückliegt, bleibt es für normale Käufer nahezu unmöglich, das Gerät zu erwerben. Bisher haben nur einige Journalisten und Blogger das Smartphone erhalten; bestätigte Informationen zu Massenauslieferungen gibt es nicht.